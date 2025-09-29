Jurahaus von 1889 kann in Dollnstein besichtigt werden

Am Sonntag, 5. Oktober, kann von 14 bis 16 Uhr ein Jurahaus in Dollnstein besichtigt werden. Es befindet sich in der Thorgasse 7.

Das Jurahaus in Dollnstein wurde 1889 erbaut

Nach Auskunft des Jurahausvereins wurde das Gebäude 1889 aus Bruchstein und mit Legschieferdach erbaut. Der Gewölbekeller weist aber auf einen älteren Kern hin. 1960 wurde es zu einem Ladengeschäft mit Schaufenstern umgebaut, 1976 wurde das Dach mit Betondachsteinen neu eingedeckt. Das Haus steht nicht unter Denkmalschutz. 2022 kaufte es die Familie Topp-Pintor, um es energetisch zu sanieren und zum Zweifamilienhaus umzubauen. Die historische Fassadenaufteilung soll erhalten beziehungsweise wiederhergestellt werden. (AZ)