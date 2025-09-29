Icon Menü
Historisches Jurahaus in Dollnstein: Besichtigung der Sanierung am 5. Oktober 2025

Dollnstein

Jurahaus von 1889 kann in Dollnstein besichtigt werden

In Dollnstein wird aktuell ein historisches Jurahaus saniert. Das Gebäude wird zu einem Zweifamilienhaus umgebaut.
    In Dollnstein wird aktuell ein Jurahaus saniert. Es kann am 5. Oktober besichtigt werden.
    In Dollnstein wird aktuell ein Jurahaus saniert. Es kann am 5. Oktober besichtigt werden. Foto: Christian Topp

    Am Sonntag, 5. Oktober, kann von 14 bis 16 Uhr ein Jurahaus in Dollnstein besichtigt werden. Es befindet sich in der Thorgasse 7.

    Das Jurahaus in Dollnstein wurde 1889 erbaut

    Nach Auskunft des Jurahausvereins wurde das Gebäude 1889 aus Bruchstein und mit Legschieferdach erbaut. Der Gewölbekeller weist aber auf einen älteren Kern hin. 1960 wurde es zu einem Ladengeschäft mit Schaufenstern umgebaut, 1976 wurde das Dach mit Betondachsteinen neu eingedeckt. Das Haus steht nicht unter Denkmalschutz. 2022 kaufte es die Familie Topp-Pintor, um es energetisch zu sanieren und zum Zweifamilienhaus umzubauen. Die historische Fassadenaufteilung soll erhalten beziehungsweise wiederhergestellt werden. (AZ)

