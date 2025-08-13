DWD warnt vor Hitze in Neuburg-Schrobenhausen

Eine Hitzewelle rollt aktuell über Bayern. Am Mittwoch und am Donnerstag werden Temperaturen bis zu 35 Grad erwartet. Deswegen spricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun für beide Tage für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und die umliegende Region eine Hitzewarnung aus. Vor allem ältere und pflegebedürftige Personen können durch die hohen Temperaturen extrem belastet werden.

Deswegen gibt der DWD Tipps, was bei starker Hitze den Alltag erleichtern kann. Dazu gehören folgende Sofortmaßnahmen: Ein kühler Waschlappen, der auf Gesicht, Nacken oder an der Wade angebracht wird, bringt schnelle Erleichterung. Wenn möglich soll Schatten oder ein kühler Ort aufgesucht werden. Auch bequeme und luftige Kleidung sowie eine Kopfbedeckung versprechen eine Erleichterung im Alltag. Sollten dennoch starke Hitze-Beschwerden bestehen, ist ein Arztbesuch ratsam.

Außerdem sollten alle Bürgerinnen und Bürger ausreichend trinken. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachsenen eine Trinkmenge von mindestens 1,4 Litern beziehungsweise rund 1,5 Litern pro Tag. Für Menschen ab 65 Jahren liegt die Empfehlung bei mindestens 1,3 Liter, besser 1,5 Liter Flüssigkeit pro Tag. An heißen Tagen sollten es zusätzlich 1 bis 2 Liter zuckerfreie, mineralstoffhaltige Getränke sein.

Deutscher Wetterdienst gibt Tipps für Linderung bei heißem Wetter

Zudem empfiehlt der DWD eine Mittagsruhe, um dem Temperatur-Hoch des Tages zu entgehen. Nachts hilft eine leichte Bettwäsche, als Tipp schlägt der DWD vor, nur mit wenigen Kissen und einem Laken als Zudecke zu schlafen. Um die Räume kühl zu halten, ist es am besten, morgens und abend gut zu lüften und die Räume tagsüber zu verdunkeln.

An heißen Tagen sollten körperliche Anstrengungen vermieden werden, vor allem sehr anstrengende Tätigkeiten und Leistungssport. Falls dies nicht möglich ist, gilt wieder die Regel, besonders viel zu trinken. Generell ist es wichtig, auch Personen im Umfeld zu beobachten. Wenn deren Verhalten auffällig ist, sie verwirrt wirken, eine auffällige Gesichtsfarbe haben, oder über Kopfschmerzen klagen, sollte sofort der Schatten aufgesucht werden oder ärztliche Hilfe gerufen werden. (AZ)