Autofahrer driftet über Feld in Hitzhofen

Ein Unbekannter ist mit seinem Auto auf einem Feld in Hitzhofen gedriftet. Dabei hat er Schaden angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter ist irgendwann zwischen Samstag und Montag mit seinem Auto in das schneebedeckte Feldstück am „Baumfeld“ in Hitzhofen gefahren. Der Fahrer führte hierbei Driftübungen durch, berichtet die Polizei. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)

