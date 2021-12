Hitzhofen

Brand in Hitzhofen: 93-Jähriger kann aus seinem Haus gerettet werden

In einem Haus in Hitzhofen hat es am Sonntag gebrannt. Der 93-jährige Bewohner konnte gerettet werden.

In einem Einfamilienhaus in Hitzhofen ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Drei Personen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, darunter der 93-jährige Bewohner.

Am Sonntagmittag ist es in der Küche eines Einfamilienhauses in Hitzhofen (Kreis Eichstätt) zu einem Brand gekommen. Dabei haben drei Personen eine Rauchvergiftung erlitten. Spaziergänger bemerkten den Rauch aus dem Haus in Hitzhofen Kurz nach 13 Uhr bemerkten Spaziergänger laut Polizei, dass starker Rauch aus dem Haus drang, woraufhin sie einen Notruf absetzten. Der zwischenzeitlich durch Nachbarn verständigte Sohn und seine Frau, die in einem Haus nebenan wohnen, holten den 93-jährigen Rentner aus dem Gebäude. Die Feuerwehren aus Hitzhofen-Oberzell, Hofstetten und Eichstätt konnten das Feuer wenig später schnell löschen. Bei dem Feuer in Hitzhofen ist ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden Der 93-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Regensburg. Laut Polizei ist er mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung. Bei Sohn und Tochter gab es ebenfalls den Verdacht auf eine Rauchvergiftung, sie konnten nach einer kurzen Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen der Kripo zur Brandursache laufen noch, Hinweise auf Brandstiftung gibt es aktuell nicht. Lesen Sie dazu auch Ingolstadt Katastrophenschutzübung: Ingolstadt probt den Ernstfall

