Motorradfahrer bricht sich Oberschenkelhals

Ein 25-Jähriger war bei Hitzhofen zu schnell auf seinem Motorrad unterwegs. Das blieb nicht ohne Folgen.

Ein 25-jähriger Motorradfahrer furh am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Staatsstraße 2336 von Hitzhofen kommend in Richtung Gungolding. Im Scheitelpunkt einer Rechtskurve kam der aus dem Raum Ingolstadt stammende Fahrer dann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, stürzte und kam in der Böschung zum Liegen. Durch den Sturz zog sich der Biker eine Oberschenkelhalsfraktur zu, teilt die Polizei mit. Zur Behandlung wurde er in die Klinik Kösching eingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10