Polizei fahndet nach Callcenter-Betrügerin

Eine Seniorin aus Hitzhofen hatte bereits im März viel Geld an eine Betrügerin übergeben. Nun hat die Polizei Videoaufzeichnungen der Tatverdächtigen gesichert.

Eine Rentnerin aus Hitzhofen wurde am 15. März um einen fünfstelligen Bargeldbetrag betrogen. Nun fahndet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord nach der Abholerin des Geldes.

Was ist passiert? Die Rentnerin hatte an jenem Tag um die Mittagszeit einen Anruf von einem Unbekannten erhalten. Dieser gab sich als Verwandter aus und schilderte eine von Betrügern oft verwendete Lügengeschichte: Angeblich hätte der Sohn der Rentnerin einen schweren Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch Zahlung eines hohen Bargeldbetrages einer Haftstrafe entgehen. In dem Glauben, ihrem Sohn zu helfen, übergab die Geschädigte an ihrer Haustür gegen 15 Uhr einen fünfstelligen Bargeldbetrag an eine bislang unbekannte Abholerin. Die Frau wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, Brille, dunkle Haut, bekleidet mit einer dunklen Winterjacke und Handschuhen.

Polizei Ingolstadt sucht nach Hinweise zur Betrügerin

Im Zuge der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Ingolstadt geführt werden, konnten Videoaufzeichnungen einer bislang unbekannten Tatverdächtigen gesichert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde nun durch das Amtsgericht Ingolstadt ein Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Wer kennt die Frau? Wem ist die Frau aufgefallen oder bereits in gleicher betrügerischer Weise gegenübergetreten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt unter 0841/93430 entgegen. Mehrere Fotos der Person sind auf der Internetseite der Polizei zu sehen. (AZ)