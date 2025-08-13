Icon Menü
Hobby-Fischer in Rennertshofen kontrolliert: Einsatz von Lebendköder endet mit Strafanzeige

Rennertshofen

Mit Lebendköder geangelt – Kontrolle in Rennertshofen endet mit Strafanzeige für Hobby-Fischer

Zwei 24-jährige Fischer geraten in Rennertshofen bei einer Kontrolle ins Visier – einer fischt mit Lebendköder, der andere mit abgelaufener Lizenz.
    In Rennertshofen angelt ein 24-Jähriger mit Lebendköder – nun droht ihm eine Strafanzeige.
    In Rennertshofen angelt ein 24-Jähriger mit Lebendköder – nun droht ihm eine Strafanzeige. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

    Ein Angelausflug zweier 24-jähriger Männer aus den Landkreisen Augsburg und Dillingen hat am Dienstagabend an der Staustufe Bertoldsheim ein juristisches Nachspiel.

    Rennertshofen: Angeln endet mit Strafanzeige – Ausrüstung wird beschlagnahmt

    Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, kontrollierten Verantwortliche des örtlichen Fischereivereins die beiden Männer gegen 21.30 Uhr. Bei einem der beiden aus dem Landkreis Augsburg war der Fischereischein abgelaufen, zudem fehlte die Erlaubniskarte. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Sein Begleiter aus dem Landkreis Dillingen hatte mit einem Lebendköder geangelt, was eine Straftat darstellt. Mehrere Angelruten, ein Fischernetz sowie Fischereischein und Erlaubniskarte wurden sichergestellt (AZ)

