Mit Lebendköder geangelt – Kontrolle in Rennertshofen endet mit Strafanzeige für Hobby-Fischer

Ein Angelausflug zweier 24-jähriger Männer aus den Landkreisen Augsburg und Dillingen hat am Dienstagabend an der Staustufe Bertoldsheim ein juristisches Nachspiel.

Rennertshofen: Angeln endet mit Strafanzeige – Ausrüstung wird beschlagnahmt

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, kontrollierten Verantwortliche des örtlichen Fischereivereins die beiden Männer gegen 21.30 Uhr. Bei einem der beiden aus dem Landkreis Augsburg war der Fischereischein abgelaufen, zudem fehlte die Erlaubniskarte. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Sein Begleiter aus dem Landkreis Dillingen hatte mit einem Lebendköder geangelt, was eine Straftat darstellt. Mehrere Angelruten, ein Fischernetz sowie Fischereischein und Erlaubniskarte wurden sichergestellt (AZ)