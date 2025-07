Hochwasser Ausstellung: „Es geht um den Verlust von Heimat für einen unbestimmten Zeitraum.“

Die Postadresse ihres Fotoateliers klingt wie eine Prophezeiung. „Spätestens seit dem 1. Juni 2024 weiß ich wirklich, warum das hier ,In der Lachen‘ heißt“, übt sich Anja Kappelmeier in Galgenhumor. Die 28-Jährige arbeitet quasi am tiefsten Punkt Schrobenhausens, einem Ort, dessen Name von „Wasserlachen“ herrührt. Der normalerweise idyllische Platz im Stadtzentrum entwickelte sich in jenen verhängnisvollen Stunden der Jahrhundertflut in Windeseile zu einem See, über den man sich nur noch mit Booten fortbewegen konnte. Noch Tage danach sei ihr das Wasser bis weit über die Knie gegangen, erzählt die junge Frau. Um das Ereignis im Gedächtnis zu halten, hat Kappelmeier deshalb in die inzwischen generalsanierten Räumlichkeiten ein Schild angebracht, das den Höchststand des damaligen Pegels zeigt: 1,10 Meter.

