Hochwasserschutz in Schrobenhausen: Was lange währt, wird hoffentlich gut

Geschlagene 18 Jahre mussten vergehen, drei Landräte hatte es gebraucht, und nicht wenige Schrobenhausener behaupten, dass es erst der Auswirkungen der katastrophalen Folgen der Flutwelle vom 1. Juni 2024 bedurfte, um wirklich Bewegung in die ganze Angelegenheit zu bringen. Schlussendlich ist er nun aber tatsächlich fertig: der lang ersehnte Planfeststellungsbeschluss für den Hochwasserschutz in der Nachbarstadt. Landrat Peter von der Grün (FDP) unterzeichnete am Dienstag das Papier, das viele juristische, politische und bürokratische Hürden überspringen musste. „Jetzt ist es endlich vollbracht!“, freute sich der Kreischef deshalb im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das ist schon ein ganz bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu einem Hochwasserschutz für die Stadt Schrobenhausen an Paar und Weilach. Deshalb freue ich mich sehr darüber.“

Bereits seit 2007 liegt der Beschluss für den Hochwasserschutz in Schrobenhausen vor

Von der Grün betonte noch einmal, dass die übermäßig lange Verfahrensdauer ein klassisches Beispiel für die dringende Notwendigkeit eines Bürokratieabbaus in Deutschland sei, den Bund und Freistaat Bayern umgehend angehen müssten. Was er in diesem Zusammenhang jedoch nicht sagte, sondern allenfalls mit der Bemerkung andeutete, der erste Antrag für den Planfeststellungsbeschluss sei schon 2007, also elf Jahre vor seiner Amtszeit, gestellt worden, war wohl der versteckte Hinweis auf die schleppende Behandlung der Causa bereits in der Ära seiner Vorgänger Richard Keßler und Roland Weigert. Nun aber kommt endlich Bewegung in die festgefahrenen Aktivitäten um einen technischen Hochwasserschutz in der Lenbachstadt. Denn ohne diesen Bescheid waren sämtlichen Beteiligten die Hände gebunden. Selbst die aus ökologischen Gründen dringend notwendige Reaktivierung der Alten Paar, die seit vielen Jahren vom Umkippen bedroht ist, wurde deshalb immer wieder auf die lange Bank geschoben. Allerdings wird dies jetzt als erste konkrete Maßnahme noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden können, kündigte der Landrat an.

Der Abschluss des Planfeststellungsverfahrens sei im engen Schulterschluss mit der Stadt Schrobenhausen sowie dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt erfolgt, hob von der Grün hervor. Die Stadt habe die Verhandlung über die Änderung des Bebauungsplanes für das Leipa-Gelände forciert und erfolgreich abgeschlossen, sodass das Wasserwirtschaftsamt jetzt mit den Grundstückverhandlungen beginnen könne, während das Landratsamt für die Rechtssicherheit verantwortlich zeichne. Als nächster Schritt könnten dann die Bauplanung mit Ausschreibungen und schlussendlich die konkreten Baumaßnahmen folgen. Wann dies allerdings passiert, darüber wollte der Landrat nicht spekulieren. Denn als Jurist weiß er nur zu genau, dass der Bescheid theoretisch noch beklagt werden könne. „Immerhin hatten wir ja 160 Einwender, von denen einige auch Schritte angedroht hatten. Aber jede Klage würde die Rechtskraft dann noch weiter hinauszögern.“ Auch mögliche Enteignungsverfahren könnten vor Gericht landen und die Sache zusätzlich verlängern. Für Schrobenhausens Bürgermeister Harald Reisner sind dies regelrechte Horrorszenarien, weshalb er seine Bürger in den vergangenen Wochen bereits inständig darum bat, tunlichst von weiteren juristischen Maßnahmen beim Hochwasserschutz abzusehen. Die Kosten für den bis zu drei Meter hohen Hochwasserschutz in der Innenstadt beziffert er auf 25 bis 30 Millionen Euro.

Neuberechnung der Wassermengen könnte die Pläne komplett über den Haufen werfen

Doch selbst wenn die Schrobenhausener stillhalten, trübt mittlerweile eine neue Unbekannte den aufkeimenden Optimismus: die angekündigten Neuberechnungen der Wassermengen nach dem Juni-Hochwasser 2024 durch die bayerische Staatsregierung. Diese sind seit Monaten überfällig und könnten sämtliche Maßnahmen des Planfeststellungsbeschlusses, etwa zu den Themen Pumpwerke oder hohen Mauern entlang der Paar völlig über den Haufen werfen. In einer Informationsveranstaltung am Freitagabend im Konferenzgebäude der Firma Bauer wurden die Schrobenhausener über die Unterzeichnung des Planfeststellungsbeschlusses von Landrat von der Grün und Bürgermeister Reisner aus erster Hand informiert.