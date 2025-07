Damenpedelec im Wert von 3000 Euro vor Neuburger Bahnhof gestohlen

Ein rotes Damenpedelec ist am Dienstag zwischen 6 und 17 Uhr vor dem Neuburger Bahnhof gestohlen worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg hatte die Besitzerin das rund 3000 Euro teure Rad mit einem Schloss am Fahrradabstellplatz in der Bahnhofstraße gesichert.

Fahrrad vor Neuburger Bahnhof gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Als sie am Nachmittag zurückkehrte, war es samt Schloss verschwunden. Das Pedelec war mit einem Fahrradkorb ausgestattet. Wie die Polizei mitteilt, wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 bei der Polizeiinspektion Neuburg zu melden. (AZ)