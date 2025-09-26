Hallenbad in Schrobenhausen: Ärger um neue Gebühren für die Wasserwacht

Seit gut einem Jahr gelten im Kreishallenbad Schrobenhausen neue Preise und Öffnungszeiten. Das gefällt nicht jedem, doch die Rechnung für die Landkreisbetriebe geht seitdem deutlich besser auf. Im ersten Halbjahr 2025 flossen 125.000 Euro in die Kasse, fast 40.000 Euro mehr als eingeplant. „Das ist eine erfreuliche Entwicklung“, sagte Landrat Peter von der Grün (FDP) beim Blick auf die Zahlen, die die Chefin der Landkreisbetriebe Mathilde Hagl im Werkausschuss vorlegte.

Barbara Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86529 Schrobenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserwacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis