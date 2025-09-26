Icon Menü
Höhere Preise im Kreishallenbad Schrobenhausen sorgen für Ärger

Schrobenhausen

Hallenbad in Schrobenhausen: Ärger um neue Gebühren für die Wasserwacht

Die Wasserwacht Schrobenhausen muss pro Jahr 10.000 Euro zahlen, um das Hallenbad zu nutzen. Außerdem gibt es zu wenig Schwimmkurse.
Von Barbara Wild
    •
    •
    •
    Vor allem Vereine und Schulen nutzen das Schrobenhausener Kreishallenbad.
    Vor allem Vereine und Schulen nutzen das Schrobenhausener Kreishallenbad. Foto: Landratsamt (Archiv)

    Seit gut einem Jahr gelten im Kreishallenbad Schrobenhausen neue Preise und Öffnungszeiten. Das gefällt nicht jedem, doch die Rechnung für die Landkreisbetriebe geht seitdem deutlich besser auf. Im ersten Halbjahr 2025 flossen 125.000 Euro in die Kasse, fast 40.000 Euro mehr als eingeplant. „Das ist eine erfreuliche Entwicklung“, sagte Landrat Peter von der Grün (FDP) beim Blick auf die Zahlen, die die Chefin der Landkreisbetriebe Mathilde Hagl im Werkausschuss vorlegte.

