Polizei will Autofahrer kontrollieren - und der flüchtet

Ein 26-Jähriger aus Schrobenhausen ist vor der Polizei geflohen, weil er keine Lust auf eine Verkehrskontrolle hatte. Nun wartet eine Strafanzeige auf ihn.

Vor der Polizei geflüchtet ist am Dienstagvormittag ein Autofahrer in Hörzhausen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Streife gegen 9 Uhr in der Peutenhausener Straße den Fahrer eines hochmotorisierten Fahrzeugs einer Kontrolle unterziehen. Der 26-Jährige gab allerdings Gas und flüchtete trotz regennasser Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Peutenhausen.

Die Polizeibeamten brachen die Verfolgung nach kurzer Zeit ab, da durch die rücksichtslose Fahrweise des Flüchtigen eine Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer zu befürchten war. Der 26-Jährige aus Schrobenhausener konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden. Sein Führerschein wurde laut Polizei eingezogen, ein Strafverfahren unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. (AZ)