Typisierung in der Wirtschaftsschule: Hoffnung für die schwerkranke Linda

120 vornehmlich junge Menschen kamen am Samstag zur Typisierung in die Wirtschaftsschule. Sie informierten sich, gaben einen Wangenabstrich ab und ließen sich als potenzielle Stammzellenspender registrieren. Sie geben damit ein Beispiel für Anteilnahme und Solidarität mit der erkrankten Linda Frey.

Die 23-jährige Neuburgerin ist an Leukämie erkrankt und erhält derzeit eine Chemotherapie im Klinikum Großhadern. Ihre Eltern waren am Samstag in der Wirtschaftsschule und zeigten sich sehr angetan von der Hilfswelle. „Die Hilfsbereitschaft ist großartig, wir können uns nur bedanken“, sagten Yvonne und Andreas Frey. Eine passende Stammzellenspende kann das Leben ihrer Tochter retten. Linda hatte früher die Wirtschaftsschule besucht.

Studiendirektorin Marion Wohlsperger ist stolz auf die Aktion in der Wirtschaftsschule

Die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) spricht vom „wertvollsten Geschenk der Welt.“ Die Stiftung betreute die Neuburger Typisierung, organisiert hat sie die Wirtschaftsschule. „Wir freuen uns, wenn wir helfen können“, versicherte Schülersprecherin Nikal Akten. Zusammen mit ihren Freundinnen und Freunden, Lehrerinnen und anderen Helfern betreuten sie die Besucher, antworteten auf Fragen und gaben Kaffee und Kuchen aus. „Wir sind stolz auf diese Aktion“, sagte Studiendirektorin Marion Wohlsperger.

AKB-Vertreter Peter Eberhard bezeichnete den Altersdurchschnitt der Typisierten als besonders erfreulich. Er lag bei knapp 28 Jahren. Weibliche und männliche Besucher hielten sich nahezu die Waage. Bayernweit seien rund 350.000 Menschen als mögliche Stammzellenspender erfasst. Aber jedes Jahr fielen mehrere 10.000 aus Alters- oder Krankheitsgründen wieder aus. „Deshalb sind wir ständig bemüht, neue Spender zu erfassen“, beschreibt Peter Eberhard eine der Hauptaufgaben der Stiftung. An weiterführenden Schulen oder Universitäten erziele man in der Regel sehr gute Resonanz. Spender sollten zwischen 17 und 45 Jahre alt sein.

Neben der AKB kümmert sich auch die Deutschen Knochenmark Spenderdatei (DKMS) um die lebensrettenden Stammzellen. Deutschlandweit sind mittlerweile über zehn Millionen Menschen als mögliche Spender typisiert. Damit kommt es täglich zur ersehnten Übertragung gesunder Stammzellen an Leukämiekranke. Die Fachleute sprechen von 14.000 Neuerkrankungen jährlich in Deutschland. Vor allem bei Kindern sei Blutkrebs die häufigste Form einer Krebserkrankung.

Typisierung für Stammzellenspende ist kinderleicht und spendet Hoffnung

Die Typisierung über die Mundschleimhaut ist kinderleicht und ermöglicht dem Labor die Bestimmung der Gewebemerkmale des Spenders. Er entscheidet zusammen mit dem Transplanteur über die Art der Stammzellengewinnung. In den allermeisten Fällen werden die Stammzellen im Blut angereichert und entsprechend entnommen. Es kann auch mit Vollnarkose eine Entnahme aus dem Beckenkamm in Frage kommen.

Beide Methoden seien erprobt und verträglich für die Spender, das versichert Peter Eberhard von der Stiftung AKB. Aktionen wie an der Wirtschaftsschule Neuburg hält er für besonders wichtig, weil sie die Gemeinschaft stärken, das Gesundheitsbewusstsein schärfen – und im konkreten Fall Hoffnung für die 23-jährige Linda schaffen.