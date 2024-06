Hofgartenfest 2024 in Neuburg an der Donau: Programm, Anreise und Parkmöglichkeiten

Alle zwei Jahre findet das Hofgartenfest in Neuburg statt - 2024 ist es wieder so weit. Hier gibt es alle Infos rund um Programm, Anreise und Parken beim Hofgartenfest 2024.

Musikalische Unterhaltung, kulinarische Verpflegung und Spielemöglichkeiten für Kinder - das alles ist beim Hofgartenfest in Neuburg geboten. Von Freitag, dem 7. Juni, bis Sonntag, dem 9. Juni 2024, verwandet sich die Neuburger Altstadt in eine Feiermeile. Ein Highlight ist neben den verschiedenen Essensangeboten und den Konzerte auch die Beleuchtung der Bäume in der Parkanlage, die nach Einbruch der Dunkelheit zur Geltung kommt.

Auf welche Veranstaltungen und Konzerte kann man sich beim Hofgartenfest 2024 freuen? Und wie kommt man man besten hin, wo kann man Auto oder Rad abstellen? Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Programm, Anreise und Parken beim diesjährigen Hofgartenfest in Neuburg an der Donau.

Hofgartenfest 2024 in Neuburg: Programm und Öffnungszeiten

An drei Tagen ist beim Hofgartenfest 2024 in Neuburg einiges geboten: Es gibt Konzerte in den verschiedensten musikalischen Stilrichtungen, Unterhaltungsperformances und auch eine Radversteigerung der Stadt. Alle Informationen, wann welche Veranstaltung wo stattfindet, gibt es unten in der Übersicht. Insgesamt gibt es drei verschiedene Veranstaltungsorte für die Konzerte: die VR-Bank Aktionsfläche, die Kempfle-Bühne und die Juliusbräu-Bühne im Hofgarten.

Freitag, 7. Juni 2024

18-19 Uhr, Juliusbräu-Bühne im Hofgarten : B'Irish Folk

19-20 Uhr, Kempfle-Bühne im Hofgarten : cloud7

20-21 Uhr, Juliusbräu-Bühne im Hofgarten : Time Wrap

21-21.30 Uhr, VR-Bank Aktionsfläche : TAM-koba Samba-Percussion

21.30-22.30 Uhr, Kempfle-Bühne im Hofgarten : The Enfys

22.30-23.30 Uhr, Juliusbräu-Bühne im Hofgarten : Jump the shark

23.30-1 Uhr, Kempfle-Bühne im Hofgarten : Chankoma

Samstag, 8. Juni 2024

14.30-15 Uhr, VR-Bank Aktionsfläche : Besichtigung der Fundräder

15-16 Uhr, VR-Bank Aktionsfläche : Fundradversteigerung der Stadt Neuburg

16-17 Uhr, Juliusbräu-Bühne im Hofgarten : JazzArt

17-18 Uhr, Kempfle-Bühne im Hofgarten : DAcoustic

18-18.30 Uhr, VR-Bank Aktionsfläche : Fahnenschwinger

18.30-20 Uhr, Juliusbräu-Bühne im Hofgarten : Twice

20-20.30 Uhr, VR-Bank Aktionsfläche : FameStep

20.30-22 Uhr, Kempfle-Bühne im Hofgarten : H.A.T.

22-22.30 Uhr, VR-Bank Aktionsfläche : Feuershow

22.30-23.30 Uhr, Juliusbräu-Bühne im Hofgarten : Raketenumschau

23.30-1 Uhr, Kempfle-Bühne im Hofgarten : DJ Stoke

Sonntag, 9. Juni 2024

11-12 Uhr, Juliusbräu-Bühne im Hofgarten : Salon- & Jazzorcherster Cassablanca

12-13 Uhr, Kempfle-Bühne im Hofgarten : 4 of a kind

13-13.30 Uhr, VR-Bank Aktionsfläche : Lachyoga mit Sepp Egerer

13.30-14.30 Uhr, Juliusbräu-Bühne im Hofgarten : Chris de Bird

14.30-15.30 Uhr, Kempfle-Bühne im Hofgarten : Entschuligong

15.30-16 Uhr, VR-Bank Aktionsfläche : Square Dance

16-17 Uhr, Juliusbräu-Bühne im Hofgarten : Fatz Murdock

17-18 Uhr, Kempfle-Bühne im Hofgarten : Make Tones

18-19.30 Uhr, Juliusbräu-Bühne im Hofgarten : Snäp Connection

19.30-21 Uhr, Kempfle-Bühne im Hofgarten : The Van Vessels

21-22 Uhr, Juliusbräu-Bühne im Hofgarten : Pichi & Jogo

Während der Öffnungszeiten ist außerdem auch für Verpflegung gesorgt: Auf der sogenannten Genießermeile im oberen und unteren Hofgarten gibt es verschiedene Essensstände; das Angebot reicht von Steaksemmel über Rahmfleck bis hin zu Falafel.

Für alle jungen Besucher gibt es auch weitere Unterhaltungsangebote im Fun-Park. Auf dem Parkdeck an der Schlossmauer bietet die Stadt unter professioneller Anleitung und Betreuung Bastelmöglichkeiten sowie andere Spaßmodule. Das sind die Öffnungszeiten des Fun-Parks:

Freitag, 7. Juni 2024: 18-21 Uhr

Samstag, 8. Juni 2024: 15-21 Uhr

Sonntag , 9. Juni 2024: 11-21 Uhr

Anreise zum Hofgartenfest 2024 in Neuburg

Wer mit dem Auto zum Hofgartenfest 2024 in Neuburg anreist, der navigiert am Besten gleich zu einem der unten angegeben Parkplätze. So lässt es sich vermeiden, in der Altstadt von den Straßensperren überrascht zu werden.

Die Luitpoldstraße (sowie angrenzende Straßen) in der Neuburger Altstadt sollen zwar trotz Festlichkeiten zu den Hauptverkehrs- und Einkaufszeiten am Freitagnachmittag und Samstagvormittag weiterhin befahrbar bleiben - gesperrt sind die Luitpold-, Rosen-, Wein-, und Pfalzstraße sowie die Stadtbergauffahrt aber jeweils am Freitag zwischen 17.45 Uhr und 1.30 Uhr, am Samstag zwischen 13.30 Uhr und 1.30 Uhr und am Sonntag zwischen 10.45 Uhr und 22.30 Uhr.

Hofgartenfest 2024 in Neuburg: Hier kann man Auto und Fahrrad parken

Das Hofgartenfest findet zwar in der Altstadt von Neuburg statt - als Festbesucher hier nach einem Parkplatz zu suchen, ist aber eher eine schlechte Idee. Die Stadt Neuburg weist schließlich auf ihrer Homepage "mit Nachdruck darauf hin, dass in der Altstadt keinerlei Parkmöglichkeiten für die Gäste des Hofgartenfestes bestehen und dazu auch eine Sperre eingerichtet ist".

Während der Veranstaltungszeiten herrscht also in der Luitpoldstraße zwischen Hubereck und Stadtbergauffahrt absolutes Parkverbot. Außerdem ist das Parkdeck in der Luitpoldstraße ab Donnerstag, dem 6. Juni, 13 Uhr nicht mehr nutzbar und auch der Parkplatz am Graben steht ab Freitag, dem 7. Juni, 13 Uhr nicht mehr zur Verfügung.

Dafür gibt es aber andere Möglichkeiten für alle, die mit dem Auto nach Neuburg kommen möchten: Zum einen stehen mit der Schlösslwiese und dem Parkhaus beim Parkbad andere große Parkflächen zur Verfügung. Zum anderen besteht auch die Möglichkeit, die Tiefgaragen Fürstengarten und Schrannenplatz zu benutzen. Beide sind von Freitag bis Sonntag rund um die Uhr geöffnet. Darüber hinaus gibt es noch die Tiefgarage Spitalplatz - die hat allerdings nur zwischen 6 und 20 Uhr offen. Von allen Parkplätze aus ist man in maximal 10 bis 15 Minuten zu Fuß in der Innenstadt.

Wer mit dem Fahrrad zum Hofgartenfest anreist, kann näher am Geschehen parken: Denn für Fahrräder werden extra Parkplätze neben dem Restaurant Rennbahn und am Hans-Nebelmair-Platz hinter der VR-Bank angeboten.