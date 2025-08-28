Elementar wichtig für Neuburg: Wie steht es eigentlich um die einzige Donaubrücke der Stadt?

Ganz Neuburg diskutiert über die zweite Donaubrücke. Doch ob und bis wann die wirklich kommt, steht in den Sternen – auch nach dem neuerlichen Baurechts-Bescheid durch die Regierung von Oberbayern. Mindestens auf Jahre hin wird der Stadt weiterhin nur eine Brücke zur Verfügung stehen. Dementsprechend belastet ist diese Donauquerung. Die Frage ist: Wie gut oder schlecht ist eigentlich deren Zustand – und wie lange kann man sich auf dieses Bauwerk verlassen?
