Hohe Belastung: Wie gut ist der Zustand der einzigen Donaubrücke in Neuburg?

Neuburg

Elementar wichtig für Neuburg: Wie steht es eigentlich um die einzige Donaubrücke der Stadt?

Neuburg ist vorerst weiter auf eine einzige Donaubrücke angewiesen. Die wichtige Flussquerung wird stark beansprucht. Wie lange kann man sich auf das Bauwerk verlassen?
Von Andreas Zidar
    Die 36 Jahre alte Elisenbrücke verbindet die Neuburger Altstadt mit der Leopoldineninsel. Rund 20.000 Fahrzeuge fahren täglich darüber. Foto: Andreas Zidar (Archivbild)

    Ganz Neuburg diskutiert über die zweite Donaubrücke. Doch ob und bis wann die wirklich kommt, steht in den Sternen – auch nach dem neuerlichen Baurechts-Bescheid durch die Regierung von Oberbayern. Mindestens auf Jahre hin wird der Stadt weiterhin nur eine Brücke zur Verfügung stehen. Dementsprechend belastet ist diese Donauquerung. Die Frage ist: Wie gut oder schlecht ist eigentlich deren Zustand – und wie lange kann man sich auf dieses Bauwerk verlassen?

