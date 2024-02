E-Bike-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Obwohl eine 75-Jährige einen Helm getragen hat, muss sie nach einem Sturz vom Fahrrad mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Dienstagnachmittag hat sich in Hohenried ein Unfall ereignet, bei dem eine 75-jährige Pedelec-Fahrerin aus dem südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schwer verletzt wurde. Die Radfahrerin verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihr Elektrofahrrad und kollidierte mit dem Rad ihres Begleiters, woraufhin sie zu Boden stürzte.

Wohl die Frau einen Helm getragen hatte, zog sie sich ernste Kopfverletzungen zu und musste von Rettungskräften ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden. Ihr Begleiter, der einen Sturz vermeiden konnte, blieb unverletzt. (AZ)

