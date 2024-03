Auffahrunfall mit drei Beteiligten in Hohenwart

Einen unglücklichen Auffahrunfall gab es in Hohenwart. Drei Autos krachten am Ende ineinander. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Ein 46-Jähriger aus dem Gemeindebereich Hohenwart wollte am Freitagmittag von der Aichacher Straße in Schrobenhausen nach links in ein Grundstück abbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste er mit seinem Transporter aber zunächst stehen bleiben. Eine 29-jährige aus Pfaffenhofen blieb mit ihrem Mazda dahinterstehen.

Ein 45-Jähriger aus Ehekirchen erkannte die Situation anscheinend zu spät und fuhr mit seinem Gespann aus Unimog und Anhänger auf den Mazda auf. Dieser wurde dadurch noch auf den davor stehenden Transporter geschoben. Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein Rettungswagen wurde aber nicht benötigt. Ihr Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, so die Polizei Schrobenhausen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch