Hollenbach

vor 18 Min.

Drei Tage Ausnahmezustand: So feierten die Hollenbacher Schützen ihr Jubiläum

Plus Mit einem üppigen Fest feierte Schützenverein Tell Hollenbach sein 50-jähriges Bestehen. Neben Party und zahlreichen Ehrungen begeisterte vor allem der prächtige Festzug die Zuschauer.

Von Doris Bednarz

Bestes Wetter, Bombenstimmung und zahlreiche gut gelaunte Gäste: Was will man mehr, wenn man einen runden Geburtstag feiert? All das gab es am Wochenende, als der Schützenverein Tell Hollenbach am Wochenende drei Tage lang sein 50-jähriges Bestehen feierte und es ordentlich krachen ließ. Das abwechslungsreiche Programm und der Umzug als Höhepunkt waren Garant für ein gelungenes Fest.

Bereits am Freitag war Party angesagt. Die Showband Saustoimusi sorgte für tolle Stimmung und lockte besonders die Jugend zum Feiern ins Festzelt und schnell die ersten Besucher auf die Bierbänke. Der Samstag begann zünftig am Gemeinschaftshaus des Schützenvereins und der Feuerwehr. Die Ehekirchener Blaskapelle begrüßte mit einem Standkonzert neben den reizenden Festdamen auch eine Abordnung des Patenvereins 1906 Rohrenfels. Das Einspielen der geladenen Vereine ins Festzelt übernahm die Blech-Buam-Musi, die während des ganzen Festabends bayerisches Flair versprühte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

