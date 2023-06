Hollenbach

vor 54 Min.

Es begann im Gasthaus Förg: Schützenverein Tell Hollenbach feiert Jubiläum

Plus Zwei Jahre wurde eifrig geplant, an diesem Wochenende kann der Schützenverein Tell Hollenbach nun endlich sein 50-jähriges Bestehen feiern – mit vollem Programm an drei Tagen.

Von Doris Bednarz Artikel anhören Shape

Für den jüngsten Verein des Sportschützengaus Pöttmes-Neuburg, dem Tell Hollenbach steht an vom 16. bis 18. Juni das Gründungsfest zum 50-jährigen Bestehen auf dem Programm. Nach zweijähriger Planungs- und Vorbereitungszeit, zahlreicher Festausschuss-Sitzungen und Mobilmachung vieler Helfer wird auf der Wiese beim Ortseingang ein Festzelt für genügend Platz sorgen. Dann heißt es für alle Verantwortlichen Daumen drücken, damit zum Gründungsjubiläum im Juni auch das Wetter mitspielt.

Erster Schützenmeister Martin Förg blickt stolz auf „seinen“ Verein und besonders die Jugend, die sich an den Jubiläumsvorbereitungen aktiv beteiligte. Neben Fahnenbraut Julia Grabler und Fahnenmutter Christine Brandner werden 18 Festdamen den Jubelverein Tell Hollenbach charmant präsentieren. Eine besondere Ehre und Freude ist es für Josef Karmann, „einen solchen Verein als Schirmherr zu präsentieren. Es ist eine große Aufgabe, einen Verein 50 Jahre erfolgreich zu präsentieren. Im Gau sind die Schützen von Tell Hollenbach mit zahlreichen Mannschaften in den Ligen vertreten. Es wurde viel Zeit in die Jugendarbeit investiert, und die Jugend dankt es mit guten Ergebnissen“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen