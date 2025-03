Jährliche Aktion „Saubere Landschaft“ erfolgreich absolviert

Bei wenigen °C über Null wurde die alljährliche Landschaftssäuberungsaktion „Ramadama“ des Gartenbauvereins Hollenbach e.V. durchgeführt. Hierzu waren 27 Sammler und Sammlerinnen gruppenweise in den Orten Hollenbach, Dinkelshausen, Seiboldsdorf und Fern-/Nähermittenhausen unterwegs. Neben Zigarettenstummeln, Plastikdosen, Glasflaschen und Papierkartons, wurde eine Sammlung an „Jägermeister-Flaschen“ gefunden. Insgesamt wurden 171 Stück davon im nördlichen Bereich des „Langen Weiher“ (Staatsstraße von der Hollenbacher Kreuzung in Richtung Isenhofen/Rohrenfels) gefunden. Weitere 31 solcher Schnapsflaschen wurden in Richtung Seiboldsdorf eingesammelt. Insgesamt sind 244 zum Wertstoffhof Ehekirchen gefahren worden. Die Landkreisbetriebe Neuburg stellten Müllsäcke zur Verfügung und nahmen den gesammelten Müll am Wertstoffhof entgegen. Fassungslos und stolz zugleich waren die 27 Sammler als der komplette Autoanhänger voll beladen wurde. Der Gartenbauverein versorgte die fleißigen Helfer mit warmen Leberkässemmeln und Getränken. Ein großes „Dankeschön“ an alle, die dabei waren um die schöne Landschaft wieder zu säubern!

