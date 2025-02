Nach Insolvenz: Neue Mieter bei Firma Reisch bereits eingezogen

Was vor über 70 Jahren in Hollenbach begann, endete im November 2023 in einer Insolvenz. Im Januar 2024 schwanden auch die letzten Hoffnungen der Beschäftigten, dass der Anhänger- und Aufliegerbauer Reisch in Hollenbach noch gerettet werden könnte. Nachdem im vergangenen Jahr die Produktionsmaschinen und Materialien versteigert und abgebaut worden waren, wurde es ruhig auf dem Firmengelände, das nach wie vor der Schoder GmbH gehört. Und die hat mit dem Areal noch einiges vor.

Manfred Dittenhofer

Hollenbach

Insolvenz