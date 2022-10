Theaterverein Hollenbach parodiert "Let`s Dance"

Der Theaterverein Hollenbach plant neue Aufführungen. Seit mehreren Wochen wird fleißig geprobt.

Nach zwei Jahren Zwangspause hat die Theatergruppe des Burschenvereins und der Mädchengruppe Hollenbach nun wieder mit den Proben begonnen. Seit mehreren Wochen probt die Theatergruppe des Hollenbacher Bauerntheaters das bereits vor der Pandemie ausgewählte Stück „Das sündige Dorf“ von Max Neal unter neuer Regie von Thomas Schinagl. Im selbstverfassten Lustakt „Let’s Dänz“ wird die bekannte Fernsehshow parodiert.

Die Theatergruppe ist zuversichtlich, dass nun heuer endlich wieder wie geplant die Aufführungen am 18./19. und am 25./26. und am 27. November stattfinden können. Die Aufführungen starten jeweils um 20 Uhr sowie am 27. November um 13.30 und 19 Uhr im Daferner-Saal in Schönesberg. Kartenverkauf soll wieder wie gewohnt an der Abendkasse eineinhalb Stunden vor Beginn erfolgen. (AZ)