Buchungszahlen in Neuburger Hort gehen zurück: Jetzt wird daraus ein "Haus für Kinder"

Bis mittags in der Schule und dann in den Hort: Dieses Modell ist offenbar für immer weniger Kinder Alltag. Das berichtet die Inklusive Kindertagesstätten Neuburg gGmbH, kurz Inkita. Die Mädchen und Jungen haben immer länger Unterricht, bekommen in der Schule Angebote wie Nachmittagsbetreuung oder Ganztagsklassen, und auch Vereine bieten oft schon am Nachmittag eine Anlaufstelle. All das führt dazu, dass die Buchungszahlen im Hort seit Jahren kontinuierlich zurückgehen, beobachtet Inkita für ihre Einrichtung in der Oskar-Wittmann-Straße, schräg gegenüber der Parkschule. Nun reagieren die Verantwortlichen und wollen den Hort in ein „Haus für Kinder“ umwandeln.

Immer weniger Buchungen im Neuburger Inkita-Hort

Man beobachte schon länger, dass das Hort-Angebot immer weniger nachgefragt wird, erklärte Inkita-Geschäftsführerin Nicola Knabl am Dienstag im Neuburger Finanzausschuss. In den vergangenen Jahren habe sich das Problem verschärft. Ein Faktor neben den längeren Schulverweilzeiten sei auch der Umstand, dass der Raum Neuburg etwas ländlicher geprägt sei und Kinder oft schon früher nach Hause könnten, so Knabl. Zudem fehle zunehmend geeignetes Personal, da im Hort überwiegend Teilzeitstellen am Nachmittag benötigt werden – Stellen, die auf dem Arbeitsmarkt wenig attraktiv sind. Unter diesen Umständen sei der Hort wirtschaftlich nicht mehr tragfähig.

Um weiterhin Kinderbetreuung an diesem Standort anbieten zu können, soll das Angebot umstrukturiert werden. Im neuen „Haus für Kinder“ sollen bis zu 20 Kindergartenkinder, also Kinder im Vorschulalter, und zehn Hortkinder aus der ersten Klasse betreut werden. Die Zielgruppe seien Kinder mit Förderbedarf, bei denen absehbar ist, dass sie noch nicht reif für die Schule sind und noch ein weiteres Jahr Förderung im Kindergarten benötigen. Aber auch Regel- und Schulkinder seien willkommen, erklärte Knabl das Konzept. „Wir wollen eine Kinderbetreuung anbieten, die auch wirtschaftlich tragbar ist“, betonte sie.

Das sind die Pläne für das neue „Haus für Kinder“

Im Gremium erhielten sie und der weitere Inkita-Geschäftsführer Norbert Eszlinger Lob. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) sprach von einem „sehr guten Konzept“. Kindergartenreferent Matthias Enghuber (CSU) sei im ersten Moment überrascht und betrübt gewesen, dass der bisherige Hort-Betrieb nicht weiterlaufen kann. Die Argumentation sei aber mehr als verständlich. Die neuen Kindergartenplätze seien notwendig, auch wenn sich die Situation in Neuburg entspannt habe und es derzeit keine Warteliste gebe. Doch mehrere Einrichtungen in der Stadt hätten eine sehr umfangreiche Sanierung vor sich. „Da tut es gut, wenn man Ausweichmöglichkeiten geschaffen hat. Das gibt uns Luft zum Atmen“, so Enghuber. Er erkundigte sich danach, ob in der neuen Einrichtung auch Integrationsplätze, kurz „I-Plätze“, angeboten werden, diese würden in Neuburg nämlich aktuell fehlen – Nicola Knabl bestätigte dies. Franziska Hildebrandt (Wind) erkundigte sich nach der Gruppengröße. Hier sei man flexibel und könne auf den Bedarf reagieren, antwortete Knabl. Da man die Kinder auf die Schule vorbereiten will, würden extrem kleine Gruppen keinen Sinn ergeben.

Der Ausschuss sprach sich einstimmig für das Konzept aus. Final wird der Stadtrat darüber entscheiden. Die Betriebserlaubnis muss vom Landratsamt kommen. In einer Übergangszeit bis August 2026 wird der Hort mit verminderter Platzzahl, also höchstens 26 Plätzen anstatt 32, arbeiten. Im laufenden Betrieb sind Umbaumaßnahmen geplant, um Raumaufteilung und Nutzungsmöglichkeiten zu verbessern. Ab September 2026 soll das neue „Haus für Kinder“ starten.