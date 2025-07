Neuburger Trauergruppe für Kinder wird fortgeführt

Der Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen hat in diesem Jahr zum ersten Mal eine Trauergruppe für Kinder angeboten. Die Gruppe, die aus sieben bis acht Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren bestand, traf sich an fünf Samstagnachmittagen von März bis Juli unter Anleitung von ausgebildeten Trauerbegleiterinnen im Büro des Hospizvereins in Neuburg.

Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen bietet Trauergruppe für Kinder an

Mit Engagement und Kreativität wurde dieses neue Angebot an die Bedürfnisse der Kinder angepasst und dabei auch die altersbedingten Unterschiede des Todesverständnisses von Kindern berücksichtigt, heißt es in einer Mitteilung. So hatten alle Kinder, die von einem Todesfall in ihrem engsten Lebensumfeld betroffen sind, die Möglichkeit zu erfahren, dass sie mit ihrem Schicksal nicht alleine sind und konnten sich mit anderen Kindern austauschen.

„Die Geschichten der Kinder haben uns sehr berührt. Wir wollten ihnen Wege aufzeigen, die eigenen Gefühle zu ergründen, auszudrücken und damit umzugehen. Für uns war es eine tolle Erfahrung, wie wir den Kindern mit Geschichten, Basteln, Malen, Spielen und Ritualen Wege des Ausdrucks aufzeigen konnten“, sagte eine der ehrenamtlichen Betreuerinnen.

Trauergruppe für Kinder in Neuburg ist kostenlos

Da immer wieder dieselben Kinder zusammenkamen, entstand eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der die Kinder immer mehr von sich erzählten. Auch die Rückmeldungen der Eltern waren sehr positiv, sodass die Gruppe nach den Sommerferien weitergeführt wird. Das Angebot ist kostenlos und für Kinder im Alter von etwa fünf bis zehn Jahren gedacht. Die Gruppenstunden finden im Hospizbüro, Münchener Str. 15, Neuburg statt. Anmeldeschluss ist Montag, 15. September; Telefon: 08431/4364061, E-Mail: info@hospizverein-neusob.de. (AZ)