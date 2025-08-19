Icon Menü
Huba-Baustelle in Neuburg: Drohender Nachbarschaftsstreit könnte Arbeiten erneut verzögern

Neuburg

Huba-Baustelle: Es droht der nächste Streit unter den Nachbarn

Aktuell wird an der Huba-Baustelle in Neuburg wieder gearbeitet. Ob die Bauarbeiten zügig abgeschlossen werden können, steht jedoch auf der Kippe. Denn neuer Ärger droht.
Von Anna Hecker
    • |
    • |
    • |
    Die Baustelle am Huba-Dach sorgt immer wieder für Ärger. Ob ein Abschluss bis Ende Oktober machbar ist, bleibt fraglich.
    Die Baustelle am Huba-Dach sorgt immer wieder für Ärger. Ob ein Abschluss bis Ende Oktober machbar ist, bleibt fraglich. Foto: Anna Hecker

    Es ist wohl mittlerweile die umstrittenste Baustelle in ganz Neuburg - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn um die Huba-Baustelle am Neuburger Donaukai wird es einfach nicht ruhig. Zweimal landete das Projekt vor Gericht, ein monatelanger Baustopp verzögerte die Arbeiten. Jetzt steht also seit ein paar Tagen der Kran wieder und laut Plan der Stadt wäre ein baldiges Ende der Sanierungsmaßnahmen in Sicht. Doch bereits jetzt liegt wieder Ärger in der Luft und der nächste Streit zeichnet sich ab.

