Huba-Baustelle: Es droht der nächste Streit unter den Nachbarn

Es ist wohl mittlerweile die umstrittenste Baustelle in ganz Neuburg - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn um die Huba-Baustelle am Neuburger Donaukai wird es einfach nicht ruhig. Zweimal landete das Projekt vor Gericht, ein monatelanger Baustopp verzögerte die Arbeiten. Jetzt steht also seit ein paar Tagen der Kran wieder und laut Plan der Stadt wäre ein baldiges Ende der Sanierungsmaßnahmen in Sicht. Doch bereits jetzt liegt wieder Ärger in der Luft und der nächste Streit zeichnet sich ab.

Anna Hecker

86633 Neuburg

Baustelle