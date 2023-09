Ammerfeld

Hubert Aiwanger im Selfie-Rausch von Ammerfeld

Plus Hunderte kamen zum bayerischen Abend nach Ammerfeld, um "Hubsi" persönlich zu erleben. Der nahm sich viel Zeit für Handyfotos und erfüllte auch sonst die Erwartungen seiner Anhänger.

Es war klar, dass es ein Heimspiel wird für Hubert Aiwanger am Samstagabend in Ammerfeld. Auch wenn die JU Rennertshofen gleich die erste Bierbank vor der Festhalle demonstrativ besetzte und zeigte, wer hier die Basis ist: Der bayerische Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler war hier zu einem bayerischen Abend ganz nach seinem Geschmack angereist: eine volle Festhalle auf dem Land, zünftige Musik und Hunderte Menschen, die sich eine Rede der klaren Worte erhoffen und am Ende sogar noch ein Selfie mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten. Und über allem schwebte natürlich auch die Frage: Wird er die Flugblatt-Affäre erwähnen oder gar gegen den Koalitionspartner ein paar Spitzen fallen lassen?

Am Nachmittag des gleichen Tages hatte der frisch als CSU-Chef wiedergewählte Ministerpräsident Markus Söder auf dem Parteitag der Christsozialen der Forderung Aiwangers nach einem vierten Ministerium eine klare Absage erteilt. Doch die Spielchen des Landtagswahlkampfs ließ der Freie-Wähler-Chef in Ammerfeld beiseite. Vielmehr wirkte er, als würde ihm der Wahlkampfendspurt nichts anhaben und er für jede Begegnung offen sein. Die JU grüßte er beiläufig, die Menge jubelte bei seinem Einzug in die Halle. Der Besuch beim Ortsverband in Rennertshofen war der fünfte Auftritt für ihn an diesem Samstag, gut eine Stunde sprach er auf der Bühne und ließ sich danach noch mindestens genauso viel Zeit, die nicht enden wollenden Wünsche nach einem Handyfoto mit ihm zu bedienen. Aiwanger Arm in Arm mit dem Bürger und dazu ein Smartphone: Es ist ein echter Aiwanger-Wohlfühltermin.

