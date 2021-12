Ein Hüttingerin hilft Menschen in ihrer Heimat Sri Lanka

Die Hüttingerin Nilanthi Joham hilft in ihrem Geburtsland Sri Lanka. Dort leben viele Menschen in bitterer Armut. Die Spenden aus Deutschland sollen die Not etwas lindern.

Viele Menschen in Sri Lanka leben am Existenzminimum und darunter. Viele haben noch nicht einmal genug zum Essen, da die allgemeine Versorgungslage dort nicht die beste ist. Und diejenigen, die am meisten Hilfe benötigen, bekommen am wenigsten. Hoffnung für sie kommt von Menschen wie Nilanthi Joham. Deren Aufmerksamkeit gilt vor allem den Kindern, Kranken und Behinderten in ihrem Heimatland.

Seit vielen Jahren lebt Nilanthi Joham, die in den Kliniken St. Elisabeth in Neuburg arbeitet, im Rennertshofener Ortsteil Hütting. Ihre Heimat aber hat sie nie vergessen. Sie besucht regelmäßig ihre Geburtsstadt Mathugama, um vor Ort zu helfen. Seit Neuestem organisiert sie Spenden, die sie direkt nach Sri Lanka bringt und dort auch einsetzt, über die Caritas Weißenburg. Nilanthi Joham hatte die Caritaskreisstelle Weißenburg um Kleiderspenden gebeten. Da aus der Sammelaktion während der Flüchtlingswelle noch Kleidung da war, half die Weißenburger Caritas gerne.

Die Essenspakete, die Nilanthi Joham in Sri Lanka von den Spendengeldern kauft, erreichen vor allem Kinder, Schulen, Familien und Hilfsbedürftige Foto: Nilanthi Joham

Die Hüttingerin reist regelmäßig nach Sri Lanka

Regelmäßig fliegt die Hüttingerin nach Sri Lanka. Erst Ende Oktober war Nilanthi Joham wieder in ihrer Heimat und im Juli 2022 ist die nächste Hilfsreise geplant. Kleiderspenden verschickt sie vorher, um sie dann dort zu verteilen. Mit den Geldspenden kauft sie vor Ort Lebensmittel und unterstützt damit Schulen und Heime. „Für eine kleine Schule in einem abgelegenen Dorf habe ich 20 Schulbücher besorgt.“ Aber nicht nur die Kinder liegen ihr am Herzen. Einem behinderten Mann überließ sie einen gebrauchten Laptop. Und einer Nonne, die einen kleinen Tempel bewirtschaftet, ermöglichte sie den Einbau einer Toilette. „Vorher musste die Frau ins Freie – und das in einer Gegend, in der es Schlangen und Tiger gibt.“ Nur einige von vielen Hilfen, die Joham persönlich in ihr Heimatland bringt.

Corona sei vor allem für die Tagelöhner und ihre Familien ein großes Problem, da diese sofort ihre Arbeit verlören und keine Unterstützung erhielten. Vom Staat sei keinerlei Hilfe zu erwarten. Und genau deshalb hilft Nilanthi Joham. Sie hat nun ein Spendenkonto bei der Caritas Weißenburg eingerichtet. „So erhalten die Spender und Spenderinnen auch eine Spendenquittung.“ Diese habe sie selbst bisher nicht ausstellen dürfen. Wer spenden möchte, kann das Geld an die Weißenburger Caritas überweisen.

Nilanthi Joham nimmt auch Sachspenden für Sri Lanka entgegen

Nilanthi Joham nimmt aber auch gerne Sachspenden entgegen. Gebrauchte, noch funktionierende Laptops und Computer gibt sie weiter an Schulen in Sri Lanka. Bei entsprechenden Anfragen, kann man sie anrufen. Erreichbar ist Nilanthi Joham unter der Nummer 08427/988590 oder unter 01521/5616657.

Lesen Sie dazu auch

Wer Geld spenden möchte, kann das unter dem Stichwort „Hilfe für Sri Lanka“ auf das Konto der Weißenburger Caritas (Sparkasse Mittelfranken Süd, IBAN DE07764500000000027278) überweisen