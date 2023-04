Hütting

vor 47 Min.

Gartenbauverein Hütting: Sie arbeiten seit 50 Jahren für ein schöneres Dorf

Plus Der Verein für Gartenbau und Landespflege Hütting-Ellenbrunn feiert Geburtstag. Warum ausgerechnet Bauarbeiten am Kanalsystem dazu führten, dass sich der Verein gründete.

Von Manfred Dittenhofer

Wann, wenn nicht im Frühjahr, sollte ein Gartenbauverein Resümee ziehen, einen Ausblick in das neue Jahr werfen und, wie jetzt in Hütting geschehen, Geburtstag feiern? Vor 50 Jahren wurde der Verein für Gartenbau und Landespflege Hütting-Ellenbrunn gegründet. Vor Kurzem wurde, neben der Jahreshauptversammlung, eine kleine Geburtstagsfeier abgehalten.

Wenn Manfred Mertl als Vorsitzender der Landschaftspfleger in Hütting zurückblickt, dann kommen ihm viele Aktionen ins Gedächtnis. Der Verein wurde 1973 zur Beseitigung der Spuren von Bauarbeiten an der Kanalisation und der Asphaltierungsarbeiten im Ort gegründet. Damals habe es wild ausgesehen in dem Dorf im Urstromtal. Also taten sich viele Bürger zusammen, gründeten den Verein und räumten erst einmal auf, bevor sie sich an die Bepflanzung und Pflege einiger Dorfflächen heranmachten: Der Spielplatz, der Bereich des ehemaligen Dorfgrabens und das Gelände gegenüber dem ehemaligen Bahnhof wurde neu gestaltet. Feldkreuze wurden freigeschnitten und deren Bereiche neu bepflanzt. Bäume wurden gepflanzt, wie zuletzt im Herbst 2022 anlässlich einer Baumspende des Landratsamts. Außerdem wurde der Vorplatz der Kirche von einer regelrechten Wildnis befreit, neu bepflanzt und wird seither regelmäßig gepflegt.

