Minimalistisch wohnen in neuer Siedlung: Vom Leben in einem Tiny House

Das Haus von außen. Auf 20 Quadratmetern ist dort alles enthalten, was Stefan von der Heide zum Leben und Wohlfühlen braucht.

Plus Die ersten Minihäuser stehen in der Tiny-House-Siedlung in Hütting. Stefan von der Heide ist einer der ersten Bewohner und erzählt vom Leben und Arbeiten auf 20 Quadratmetern.

Von Manfred Dittenhofer

Tiny – das Wort kommt aus dem Englischen und bedeutet „winzig“ und „klitzeklein“. Klitzeklein sind auch die sogenannten Tiny Houses. Nach dem Motto „weniger ist mehr“ ist ein regelrechter Trend zu diesen kleinen und mobilen Häusern entstanden. In Hütting ist im vergangenen Herbst das Baugebiet für 20 solcher Minihäuser fertig geworden, und die ersten Bewohnerinnen und Bewohner haben ihre Parzelle übernommen. Einer von ihnen kommt aus Franken und erzählt nun, wie es sich in einem Tiny House lebt und wieso er sein Haus und seine Werkstatt mit diesem „klitzekleinen“ Zuhause getauscht hat.

Stefan von der Heide ist 64 Jahre alt und lebt bereits seit 2022 in seinem 20 Quadratmeter großen Holzhaus in Hütting – anfangs noch auf dem Hof von Stefan Huber, weil sich das Genehmigungsverfahren für sein Tiny-House-Areal länger als geplant hinzog. Erst im Herbst 2023 konnte er sein Haus auf seine gepachtete Parzelle stellen, nachdem die Infrastruktur für die insgesamt 20 Parzellen fertig war. Dort wohnt er jetzt nicht nur, sondern betreibt darin auch sein Handwerk als selbstständiger Schuster.

