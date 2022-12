Tinyhouse-Siedlung in Hütting kann kommen

Der notwendige Bebauungsplan wurde genehmigt. Darüber hinaus darf ein Landwirt auch einen Milchvieh-Stall bauen.

Was lange währt, wird endlich gut. In Hütting ist das Baugebiet Hütting Nord-West auf die Zielgerade eingebogen. Der Gemeinderat hat am Dienstag die entsprechende Satzung ohne Gegenstimme verabschiedet. Damit kann die Tinyhouse-Siedling verwirklicht werden.

Aufgrund eines Formfehlers bei der Bekanntmachung hatte die Gemeinde den Bebauungsplan für die Tinyhouse-Siedlung im Oktober noch einmal öffentlich ausgelegt. Neue Einwände kamen dabei nicht heraus. Die letzten verbliebenen Bedenken hatte der Wasserzweckverband geäußert. Allerdings sei das Thema eines Kostenerstattungsvertrages nicht Bestandteil des Bebauungsplanes, so die Meinung der Verwaltung.

Tinyhouse-Siedlung und Milchviehstall in Hütting wurden genehmigt

Gleichzeitig wurde die Bauvoranfrage eines zweiten Hüttinger Landwirts abgesegnet, der den Bau eines Aufzuchtstalls für Milchvieh plant. Dem Vorhaben stand der Gemeinderat zwiespältig gegenüber: Einerseits wollte die Gemeinde dem Landwirt keine Steine in den Weg legen, der in unmittelbarer Nähe zu dem geplanten Neubaugebiet "Rabenfels" erweitern will. Andererseits wollte man die Chance auf einige Bauplätze dort nicht ungenutzt verstreichen lassen. Zumal das Dorf im Urstromtal und damit in besonders geschützter Natur wenig Entwicklungsmöglichkeiten hat.

Ein Geruchsemissionsgutachten aber hat gezeigt: Es geht beides und einvernehmlich in direkter Nachbarschaft. Der Landwirt ist froh über die Entscheidung, hatte er doch die Befürchtung, dass sich die Gemeinde im Zweifel für die Bauplätze entscheiden würde. Wobei man im Ort schon die Meinung vertritt, dass auf dem Land mit landwirtschaftlicher Nachbarschaft zu rechnen sei.