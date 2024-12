Hüttinger Kirchenchor lädt zum Weihnachtskonzert

Das Weihnachtskonzert des Hüttinger Kirchenchors am zweiten Weihnachtsfeiertag hat eine lange Tradition. Wenn heuer am 26. Dezember um 19 Uhr in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Mauern die Stimmbänder und Instrumente erklingen, ist dies etwas Besonderes. Das Konzert muss nämlich in die Nachbarschaft nach Mauern ausweichen, weil die Hüttinger Kirche renoviert wird. Gleichzeitig ist dieses Konzert eine deutliche Zäsur. Für Chorleiter Hans-Jürgen Pickhard und die Organistinnen Birgit Murr und Elisabeth Mertl ist es der letzte Auftritt.

Hans-Jürgen Pickhard und Birgit Murr verabschieden sich vom Kirchenchor

„Zum Hüttinger Kirchenchor kam ich rein zufällig“, erinnert sich Hans-Jürgen Pickhard. 1997 übernahm der scheidende Chorleiter auf Bitten von Freunden „kurzfristig“ den Chor von der Grundschullehrerin Sieglinde Schlamp, ein Gefallen auch unter Berufskollegen. Hans-Jürgen Pickhard erkannte sehr schnell, dass seine Vorgängerin mit dem Chor hervorragend gearbeitet hatte. „Auch mir machte die Arbeit mit den netten und gut ausgebildeten Chormitgliedern so viel Freude, dass daraus eine 27-jährige Zusammenarbeit entstand“, sagt er.

Zu seinen besten Zeiten hatte der Chor vier Organisten, darunter auch Pickhards Tochter Birgit Murr (Klavier und Orgel). Sie beendet ihr musikalisches Wirken in Hütting ebenso wie Kirchenorganistin Elisabeth Mertl. Nachfolger oder Nachfolgerinnen gibt es nicht. Pickhards Kinder Christoph und Anja gehörten anfangs ebenfalls zum Chor. Sie begleiten ihn beim Weihnachtskonzert mit Geige und Querflöte. Die Instrumentalstücke der Familie Pickhard sind ohnehin ein Höhepunkt der Konzerte des Chors. Zum Abschluss wollen sie noch einmal so richtig in die Vollen gehen und beim Weihnachtskonzert ihre gesamte musikalische Bandbreite zeigen.

Beim Weihnachtskonzert zeigt der Hüttinger Kirchenchor seine ganze Bandbreite

Von klassischen Weihnachtsliedern über neues geistliches Liedgut bis zu englischen Nummern ist somit alles dabei, verspricht Hans-Jürgen Pickhard. Die Tasteninstrumente, Gitarre, Harfe, Kontrabass, Querflöte und Geige sind ebenfalls im Einsatz. Im Chor singen 22 Mitglieder. Zum Programm gehören Lieder von Rolf Zuckowski, „Wind“ und Bernd Stallmann. Das finale Highlight wird das von Hans-Jürgen Pickhard selbst geschriebene Lied „Zeit zum Innehalten“ sein. Dazwischen werden noch besinnliche Texte gelesen. Der Spendenerlös wird für die Renovierung der Kirche verwendet.