Hund & Baby: So gelingt das Kennenlernen und Zusammenleben

Interview

So gelingt das Kennenlernen und Zusammenleben von Hund und Baby

Hundetrainerin Selina Brandl aus Weichering betreut werdende Eltern bei der Vorbereitung auf das Leben mit Hund und Baby. Welche Probleme auftreten können und wie sie sich vermeiden lassen.
Von Florian Lang
    Das Zusammenleben von Baby und Hund wird in den sozialen Medien oft romantisiert. In der Realität ist die Beziehung nicht ganz so einfach.
    Das Zusammenleben von Baby und Hund wird in den sozialen Medien oft romantisiert. In der Realität ist die Beziehung nicht ganz so einfach. Foto: Christin Klos, dpa (Symbolbild)

    Die sozialen Medien sind voll von putzigen Videos, die das Familienleben mit Hund und Baby romantisieren. Hundetrainerin Selina Brandl aus Weichering weiß, dass es in der Realität nicht ganz so einfach ist und mitunter sogar gefährlich werden kann. Im Interview erklärt sie, was man bereits während der Schwangerschaft tun kann, um das Zusammenleben zu vereinfachen, und wie das Zusammenleben gelingt, wenn das Kind da ist.

