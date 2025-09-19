Arkadengang am Bücherturm: Schaden durch Hunde-Pippi kostet Neuburg 20.000 Euro

Der einzelne Hundebesitzer vermag wohl nicht zu ahnen, wie scharf der Urin seines Vierbeiners ist und welchen Schaden es verursachen kann, wenn der eigene Hund das Bein hebt. 20.000 Euro kostet es die Stadt Neuburg und damit die Bürgerschaft, dass eben jenes notwendige Bedürfnis regelmäßig an den Betonsäulen vor dem Bücherturm seine Erfüllung findet. Denn das Stadtbauamt ist sich sicher: Der Schaden am Fundament der Säulen hat die Ursache im Hunde-Urin.

Seit 1991 gibt es den Arkadengang vor dem Bücherturm in der Neuburger Innenstadt. Die Grünfläche ist beliebtes Ziel für Familien, Frischluftsfans in der Mittagspause und eben Hundebesitzer. Dass der Vierbeiner hier sein Geschäft erledigt, kann wohl nicht verhindert werden. Nur bitte nicht mehr an die Säule ist jetzt die eindringliche Bitte der Stadtverwaltung.

Hundebesitzer in Neuburg werden gebeten, ihren Vierbeiner nicht mehr an die Säulen pinkeln zu lassen

2024 und 2025 wurden nach und nach die Fundamente der Säulen saniert. Das Bauamt vermutete, dass die Entwässerung nicht richtig funktioniert und eindringende Feuchtigkeit den Beton schädigt. In der jetzt abgeschlossenen zweiten Sanierungsphase wurde jedoch klar, dass Wasser nicht das Problem ist, sondern eine andere Flüssigkeit. So kann mit großer Sicherheit gesagt werden, dass Hunde-Urin die Schäden in Bodenhöhe ausgelöst hat, meldet die Stadt am Freitagmittag in einer Pressemitteilung.

Mittlerweile sind alle Betonsäulen des beleuchteten Laubengangs saniert und damit die Zukunft der überdachten Passage gesichert. Also: Bitte nicht mehr das Beinchen heben lassen. Die Hunde sollten ihre Notdurft oder Reviermarkierung bitte an anderer Stelle absolvieren.