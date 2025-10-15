50 Jahre Schulwerk: Hunderte Neuburger Schüler feiern in der WWK-Arena in Augsburg

Mit Bannern, Gesängen und viel Gemeinschaftsgeist waren auch die beiden katholischen Schulen aus Neuburg beim großen 50-Jahre-Jubiläum des Schulwerks der Diözese Augsburg in der Augsburger WWK-Arena dabei. Knapp 800 Lehrer, Schüler, Eltern und Mitarbeitende machten sich aus Neuburg auf den Weg – und erlebten statt Unterricht ein Spektakel, das so schnell nicht vergessen sein dürfte.

Jubiläumsfeier in der WWK Arena: 50 Jahre Schulwerk der Diözese Augsburg

Allen voran das Maria-Ward-Gymnasium, das mit rund 550 Teilnehmern vollständig vertreten war. „Alle waren da – von den Schülerinnen und Schülern über die Lehrkräfte bis hin zu Sekretariat und Hausmeister“, betont Schulleiterin Petra Schiele. Schon am frühen Morgen starteten die Busse in Richtung Augsburg. Jedes Kind brachte ein Kleidungsstück mit, das im Rahmen der diesjährigen Kleiderteilaktion „Meins wird Deins – Teilen macht Schule“ gespendet wurde. Auch ein selbst gestaltetes Schulbanner war Teil der großen Choreografie aus 46 Bannern aller teilnehmenden Bildungsstätten, die im Stadion des FC Augsburg einmarschierten.

Das Maria-Ward-Gymnasium präsentiert stolz sein Banner in der WWK Arena in Augsburg. Foto: Petra Schiele

Fast 800 Neuburger dabei: Maria-Ward und St.-Franziskus feiern in der WWK-Arena

Die St.-Franziskus-Schule reiste mit vier Bussen an – die gesamte Schule samt Lehrkräften und Eltern. Rund 225 Personen machten sich auf den Weg in die Fuggerstadt. Auch sie hatten ein eigenes Banner passend zum Motto „Wie Adlern wachsen uns Flügel“ gestaltet. Zusammen stellten beide Schulen also einen spürbaren Anteil der insgesamt über 20.000 Schülerinnen und Schüler sowie 2.300 Mitarbeitenden, die am Freitag das 50-jährige Bestehen des Schulwerks feierten.

Kinder der St.-Franziskus-Schule laufen mit ihrem selbst gemalten Banner in die WWK Arena ein. Foto: St.-Franziskus-Schule

Auftakt des Jubiläums war ein Wortgottesdienst mit Bischof Bertram Meier. Er griff das Motto „Wie Adlern wachsen uns Flügel“ auf und sprach von den zwei Flügeln des Schulwerks: Bildung und Glaube. „Achten Sie darauf, dass die Schulen des Schulwerks auch weiterhin Schulen mit zwei Flügeln bleiben – Orte, an denen junge Menschen Aufwind für ihr Leben erfahren“, rief er den Tausenden im Stadion zu.

Musik, Mitmachaktionen und Elfmeterschießen – Stadion des FCA wird zum Klassenzimmer

Nach dem Gottesdienst folgte die „Nachspielzeit“ mit Musik, Tanz und sportlichen Aktionen. Für Gänsehautmomente sorgten Auftritte von Musical-Darsteller Lukas Mayer, Rapperin Rubi und Singer-Songwriter Levent Geiger. Höhepunkt war das Elfmeterschießen, bei dem Politiker wie Staatsminister Florian Herrmann und Digitalminister Fabian Mehring sowie Bischof Meier und Schulwerksdirektor Peter Kosak antraten – am Ende jubelten aber vor allem die Schüler, denn jeder gehaltene oder verschossene Strafstoß bedeutete einen hausaufgabenfreien Tag.

So wurde das Stadion für einen Tag zum größten Klassenzimmer Bayerns – mit dabei auch die beiden katholischen Neuburger Schulen, die ihren Beitrag zum fröhlichen Fest leisteten.