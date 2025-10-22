„Marshal Power“ auch im Landkreis: Das steckt hinter der Großübung der Bundeswehr

Besonders Autofahrern im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und rund um die Stadt Ingolstadt dürfte in den kommenden Tagen eine erhöhte Militärpräsenz auffallen. So sind Hunderte bewaffnete Soldaten der Bundeswehr samt Fahrzeugen auf den Straßen unterwegs. Klingt zunächst ein wenig beunruhigend, doch es besteht kein Grund zur Sorge, denn dahinter steckt eine Großübung der Feldjäger der Bundeswehr.

Mit der Übung „Marshal Power“ führt die Bundeswehr bis einschließlich 29. Oktober eine der größten und komplexesten Feldjägerübungen der vergangenen Jahre durch. Dabei sind neben rund 500 Soldatinnen und Soldaten der Feldjäger im Südosten Bayerns auch etwa 300 zivile Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, THW und Katastrophenschutz beteiligt. Die Übung erstreckt sich über insgesamt zwölf Landkreise nordöstlich von München. Der Schwerpunkt liegt zwar in Niederbayern und der Oberpfalz, doch gehören auch der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sowie die Region in und um die Stadt Ingolstadt, wenn auch nur in kleinen Teilen, dazu. Die Übung findet größtenteils im öffentlichen Raum statt, also auf Landstraßen, Firmengeländen und in Ortschaften.

Großübung der Bundeswehr bis 29. Okotber in Neuburg-Schrobenhausen und Ingolstadt

Ziel von „Marshal Power“ ist laut Bundeswehr, die Fähigkeiten der Feldjäger, die auch als Militärpolizei bezeichnet werden, in der Landes- und Bündnisverteidigung zu stärken und insbesondere das Zusammenwirken mit zivilen Partnern der Blaulichtorganisationen zu vertiefen. Grundlage für die Übung ist der fiktive Nato-Bündnisfall. Das bedeutet, dass ein bewaffneter Angriff auf ein Mitgliedsland ausgelöst wurde und die anderen Mitgliedstaaten zu gegenseitiger Hilfe verpflichtet sind. Deutschland käme also durch das Entsenden von Soldatinnen und Soldaten seiner Beistandspflicht nach. Den Zeitpunkt der Übung begründet die Bundeswehr mit der neu vorherrschenden sicherheitspolitischen Lage in Europa seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Jahr 2022. „Marshal Power“ dient also der Sicherheit, der Resilienz und der Abschreckung.

Aufgabe der Feldjäger ist in solch einem Fall, gemeinsam mit den zivilen Einsatzkräften dafür zu sorgen, die Kriegstüchtigkeit der Kampftruppen der Bundeswehr durchhaltefähig zu sichern. Dafür trainieren sie beispielsweise, kritische Infrastruktur und Objekte zu schützen, Waffenlager aufzuspüren, die Arbeit an Tatorten oder den Verkehr zu regeln. Es werden aber auch ein Hubschrauberabsturz, ein Angriff auf eine Militärkolonne oder ein Verkehrsunfall simuliert. Die Abwehr gegnerischer Drohnen sowie das Trainieren der eigenen Fähigkeit zum Einsatz von Drohnen gehören ebenfalls zum Übungsszenario. All dies passiert nicht auf einem Truppenübungsplatz, sondern im öffentlichen Raum mitten in einer Region, in der das zivile Leben weitergeht. So trainieren die Soldatinnen und Soldaten realitätsnah die Abläufe, die im Ernstfall über Handlungsfähigkeit der Bundeswehr und Sicherheit der Bevölkerung sowie eingesetzter Truppen entscheiden.

Bis 29. Oktober: Feldjäger üben bei „Marshal Power“ den Nato-Bündnisfall

Durch die Übung kann es der Bundeswehr zufolge zu Verkehrsbehinderungen, Umleitungen und erhöhter Präsenz von Einsatzfahrzeugen auf den Straßen kommen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen sowie Absperrungen und Hinweise zu beachten. Alle Übungsaktivitäten sind im Vorfeld mit den zuständigen Kommunen und Behörden abgestimmt.