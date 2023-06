Gartenmöbel auf Balkon brennen

In Hundszell haben am Dienstag mehrere Gartenmöbel auf einem Balkon Feuer gefangen. Gleichzeitig rückten zahlreiche Einsatzkräfte nach Gerolfing aus – umsonst.

Die Feuerwehr Ingolstadt wurde am Dienstagnachmittag zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand nach Hundszell gerufen. Dort brannten auf einem Balkon mehrere Gartenmöbelstücke. Die ersteintreffende Feuerwehr Hundszell konnte mit einem Kleinlöschgerät das Feuer schnell bekämpfen. Mithilfe von tragbaren Leitern hätten die restlichen Glutnester rasch gelöscht werden können, teilt die Berufsfeuerwehr Ingolstadt mit. Zur weiteren Kontrolle des Daches mussten teilweise Dachziegel entfernt werden. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Hundszell, Haunwöhr und Brunnenreuth sowie drei Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr. Parallel dazu war ein größerer Einsatz in Gerolfing, wo insgesamt 40 Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Gerolfing und Dünzlau im Einsatz waren. Wie die Feuerwehr berichtet, stellte sich der Alarm in Gerolfing als böswillige Fehlalarmierung heraus. (AZ)