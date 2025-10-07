Turbo für den Masterplan: Mit 15 Euro gegen den Hunger im Senegal

Wenn nur jeder 30. Bewohner des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen 15 Euro spendet, könnten in fünf Jahren die Menschen im Senegal keinen Hunger mehr leiden. Das zumindest ist die Idee der Maschinenringe Deutschland, die jetzt eine sehr ungewöhnliche Spendenaktion ins Leben rufen. Geht die Rechnung im Landkreis auf, könnte daraus eine deutschlandweite Bewegung werden. Das Ziel: 15 Millionen Euro Spendengelder, um in fünf Jahren die Menschen im Senegal dazu zu befähigen, sich selbst zu versorgen.

Damit niemand mehr wegen Hunger fliehen muss: Maschinenringe starten Spendenaktion für den Senegal

Seit knapp fünf Jahren engagieren sich die Maschinenringe mit einer Stiftung in Afrika, vor allem im Senegal. 250 Ortsverbände mit insgesamt 37.000 organisierten Landwirten wurden bereits gegründet und arbeiten erfolgreich. Dort ist die politische Lage stabil, es gibt ausreichend fruchtbare Böden und Regen, die Menschen sind jung und versiert in der Landwirtschaft. Was ihnen aber fehlt, sind die technischen Mittel. Genau hier setzt das Programm der Maschinenring Foundation (MRF) an. „Wir befähigen die Landwirte vor Ort durch Zugang zu Technik, ihre Erträge zu steigern und damit sich selbst zu ernähren“, erklärt Lena-Maria Ruß, Leiterin der Stiftung zusammen.

Maschinenring Stiftung Die Maschinenringe helfen mit ihrer Stiftung den Landwirten in Afrika. Foto: Maschinenringe

Konkret heißt das: Bauern, die bisher in reiner Handarbeit Reis, Gerste oder Hirse anbauen, ernten und verarbeiten, erhalten jetzt einen Pflug und einen Esel, eine Sähmaschine und weitere Hilfsmittel. Dabei geht es um Kleingerät, das heute in Deutschland kaum noch ein Landwirt nutzt. Im Senegal aber ist es ein erster Schritt dazu, die Anbaufläche maßgeblich zu erhöhen und damit die Erträge zu steigern. Schon jetzt sind dank der MRF 5000 Maschinen vor Ort und im Einsatz. „Wer sich selbst ernähren kann, kann seine Familie versorgen, seine Kinder in die Schule schicken. Er hat eine Perspektive und bleibt im eigenen Land“, erklärt Ruß.

Der Masterplan gegen den Hunger klappt, wenn jeder 30. Landkreisbürger 15 Euro spendet

Erwin Ballis, ehemaliger Geschäftsführer der Maschinenringe und Initiator der Stiftung, ist überzeugt, dass das Konzept der MRF der Masterplan gegen den weltweiten Hunger ist. „Wir haben die Lösung und wir können es schaffen“, sagt er am Dienstag bei der Vorstellung der Spendenaktion in der Ackeralm. Von ihm stammt auch die ambitionierte Vision, in den kommenden fünf Jahren im Senegal 1000 Maschinenringe zu gründen. „Wir haben die Idee, die Strukturen und den Bedarf vor Ort. Jetzt fehlen uns nur noch die finanziellen Mittel“, sagt Ballis.

Am 10. Oktober um 10 Uhr startet deshalb im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Heimat der Maschinenringe Deutschland, der erste wichtige Schritt für das ganz große Ziel. Innerhalb von 14 Tagen sollen die Menschen aus der Region 50.000 Euro spenden. „Wenn nur 3500 jeweils 15 Euro spenden, dann haben wir das geschafft“, rechnet Lena-Maria Ruß vor. Und wenn dieser Spenden-Testlauf in Neuburg-Schrobenhausen klappt, wird jeder Maschinenring in Deutschland analog bis Weihnachten eine solche Aktion starten. „In jedem Landkreis in Deutschland gibt es einen Maschinenring. Sammelt jeder 50.000 Euro, haben wir am Ende die nötigen 15 Millionen zusammen“, sagt Ballis. Viel Zeit will er sich dafür nicht lassen. „Bis Weihnachten sollte die Summe stehen.“

Um der Aktion in der Heimat Rückenwind zu verleihen, haben sich die Maschinenringe politische Unterstützer gesucht. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Landrat Peter von der Grün haben nicht nur jeweils direkt gespendet, sondern versprochen, ihr Netzwerk zu aktivieren. „Das ist ein Masterplan mit einer langfristigen und vor allem erfolgversprechenden Perspektive. Ich weiß, dass die Maschinenringe das halten, was sie sich vornehmen“, so OB Gmehling. Von der Grün sagte: „Wenn das klappt, sind wir heute alle bei etwas wirklich Großem dabei.“

So können Sie spenden: Via Paypal an „Spende Maschinenring Afrika“ oder per Banküberweisung an: Sparkasse Altbayern, IBAN: DE89 7215 2070 0005 9690 19. Stichwort: Senegal. Mehr Infos unter https://www.maschinenring.de/foundation.