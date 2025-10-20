Lingerie-Geschäft Hunkemöller schließt Filiale in Neuburg

Die Dessous-Kette Hunkemöller schließt seine Filiale in Neuburg. Das Geschäft in der Färberstraße öffnet am Freitag, 31. Oktober, zum letzten Mal, heißt es auf einem Plakat im Schaufenster. Kundinnen werden an die nächstgelegenen Filialen im Ingolstädter Westpark und in Dillingen verwiesen. Ein Räumungsverkauf ist offenbar nicht geplant. Die vorhandene Ware wird auf andere Filialen verteilt.

Hunkemöller gibt es seit 2019 in Neuburg. Über die Gründe der Schließung kann nur spekuliert werden, denn das Unternehmen äußert sich generell nicht zu Neueröffnungen oder Schließungen. Fakt ist, dass das niederländische Unternehmen seit einigen Jahren mit Umsatzeinbußen zu kämpfen hat. Nach Informationen der auf die Modebranche spezialisierten Plattform FashionUnited verzeichnete Hunkemöller 2023 einen Umsatzrückgang um mehr als 40 Millionen Euro auf 542,3 Millionen Euro. Das Unternehmen führte diese Entwicklung auf den „herausfordernden internationalen Einzelhandelsmarkt“ zurück.

Infolgedessen wurden 45 Filialen geschlossen, aber auch elf neue Geschäfte „an besseren Standorten“ eröffnet, wie es seitens des Unternehmens hieß. Die Rede ist von einer Optimierung des Filialportfolios, was wohl bedeutet, dass man sich von umsatzschwächeren Standorten trennt und stattdessen lieber in lukrativere Filialen investiert. Erst im Juni dieses Jahres wurde die Hunkemöller-Filiale in Donauwörth geschlossen, jetzt folgt eine weitere in Neuburg.

Insgesamt steht der deutsche Textilhandel unter erheblichem Druck, wie die aktuelle EHI-Studie „Stationärer Einzelhandel Deutschland 2025“ zeigt. Besonders betroffen sind kleinere Fachhändler, während sich die Marktkonzentration auf wenige große Player verstärkt. In der Studie heißt es, dass sich die Kundenerwartungen hinsichtlich des Sortiments und der Liefergeschwindigkeit verändert haben. Aggressive internationale Online-Plattformen wie Shein und Temu würden den Konkurrenzdruck auf den etablierten stationären Handel zusätzlich verstärken.