Ein bisschen „Herrschaftszeiten“: Hutschau und Töpfermarkt rücken zusammen

Das waren noch Zeiten, diese „Herrschaftszeiten“! Unter dem vielversprechenden Namen waren lange Zeit in Neuburg die Hutschau „Mut zum Hut“, der Töpfermarkt, die Barockkonzerte und die Weinbörse zusammengefasst. Alle in der Neuburger Altstadt, alle im Herbst, alle ein echtes Erlebnis - und zusammen ein mehr als gelungenes Konzept. Pandemie, Standortwechsel, ein Trägerwechsel und eine Übernahme haben diesem Konzept jedoch das Ende bereitet. Zumindest bis jetzt! Denn zum ersten Mal präsentieren sich die Veranstalter der Hutschau und des Töpfermarkts nach mehrjähriger Pause wieder zusammen. Und wollen sich den „Herrschaftszeiten“ wieder Schritt für Schritt nähern.

So trifft man sich nun also im herrschaftlichen Ambiente des Neuburger Jagdschlosses in Grünau und wirft gemeinsam einen Blick auf den kommenden Herbst. Zwar sind noch nicht alle der „großen Vier“ wieder vereint, doch zwei sehr große „Zwei“ sitzen schon einmal in einem Boot. Da wären Isabel Patel, die mittlerweile die Organisation der Hutschau „Mut zum Hut“ von ihrer Mutter Ute Patel-Mißfeldt übernommen hat, und Manuel Bedynek, der zum ersten Mal den Töpfermarkt ausrichten wird (er folgt auf die langjährige Marktbetreiberin Claudia Unger).

Denn die Hutschau und der Töpfermarkt sollen gemeinsam beworben werden. Geplant sind die beiden Veranstaltungen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im Herbst. „Mut zum Hut“ wird vom 13. bis zum 15. September stattfinden, der Töpfermarkt schließt sich vom 21. bis 22. September an. Bei den jeweiligen Programmen ist einiges geplant.

Töpfermarkt und Hutschau präsentieren sich in Neuburg gemeinsam

So ist die Hutschau mittlerweile gar nicht mehr eine Veranstaltung nur für Kopfbedeckungen. Schon seit mehreren Jahren lautet der Zweittitel „schmuck durch Schmuck“ und seit vergangenem Jahr hat auch Bekleidung den Weg zu „Mut zum Hut“ gefunden. Die Hutschau fällt diesmal etwas kleiner aus und ist räumlich auf das Schloss begrenzt. Dafür sollen die Aussteller, wie Isabel Patel betont, deutlich exklusiver sein. Das Motto diesmal lautet „Fantasy“ und soll auch vermehrt ein jüngeres Publikum ansprechen.

Icon Vergrößern Die Hutschau „Mut zum Hut“ und der Töpfermarkt rücken wieder enger zusammen. Darüber freuen sich besonders: (von links) Monique Ebertus, Ute Patel-Mißfeldt, Isabel Patel, Jürgen Niemeier, Manuel Bedynek. Foto: Anna Hecker Icon Schließen Schließen Die Hutschau „Mut zum Hut“ und der Töpfermarkt rücken wieder enger zusammen. Darüber freuen sich besonders: (von links) Monique Ebertus, Ute Patel-Mißfeldt, Isabel Patel, Jürgen Niemeier, Manuel Bedynek. Foto: Anna Hecker

„Wir wollen zeigen, was passiert, wenn man sich außergewöhnlich kleidet und wie sehr das Selbstbewusstsein dadurch gestärkt wird. Das ist eine Erkenntnis, die für alle Altersgruppen wichtig ist“, ist Patel überzeugt. So werden unter anderem Cosplay-Darsteller (Nachahmung von Figuren aus Filmen oder Comics) erwartet, es gibt eine Ausstellung der Konkreten Kunst sowie ein Rahmenprogramm mit Musik und Tänzern. Mit dabei sind unter anderem die Neuburger Stadtkapelle und das Duo „Sole Mio“. Selbstverständlich dürfen die großen Modenschauen in der Dürnitz nicht fehlen. Moderiert werden sie - wie in den vergangenen Jahren - von Jürgen Niemeier und Vicky Müller-Toùssa.

Und dann gibt es da noch eine Besonderheit, die von Isabel Patel im Vorfeld bereits voller Stolz angekündigt wird. Zum ersten Mal wird im Rahmen der Hutschau eine besondere Modekollektion präsentiert. Auf Stoffe wurden die in Neuburg berühmten Weibsbilder von Ute Patel-Mißfeldt gedruckt und daraus sind nun limitierte Kleidungsstücke entstanden. Erwartet werden wieder Modisten und Hutmacher aus ganz Europa, „es wird eine ausgefallene Mischung aus Mode, Schmuck und Hüten“, verspricht Isabel Patel.

Ähnlich exklusiv soll es dann ein Wochenende später werden, wenn in der Altstadt der Töpfermarkt stattfindet. Ein drohendes Damoklesschwert hing vergangenes Jahr über der Traditionsveranstaltung, die von Fritz Seebauer einst ins Leben gerufen worden war. Claudia Unger, die den Markt jahrelang betrieben hatte, gab bekannt, sich zurückziehen zu wollen. Ein Nachfolger war längere Zeit nicht in Sicht. Doch dann trat Manuel Bedynek auf den Plan und rettete die Veranstaltung, indem er sich als neuer Betreiber vorstellte.

Neuburger Hutschau und Töpfermarkt wollen an „Herrschaftszeiten“ anknüpfen

Es geht also weiter, „mit fast allen Ausstellern“, die auch in den vergangenen Jahren im Marstall ihre Handwerkskunst zeigten, wie Bedynek zufrieden verkünden konnte - und einigen ganz neuen Fieranten. Ändern möchte er an dem Konzept des Töpfermarktes erst einmal nichts. „Mir geht es um den Erhalt des Marktes“, so Bedynek. Er wird daher auf Altbewährtes setzen und erst in den kommenden Jahren an der ein oder anderen Stellschraube drehen, wenn sich gezeigt haben wird, was die Besucherinnen und Besucher anlockt. Schon für 2025 haben ihm zahlreiche Aussteller ihr Kommen zugesagt.

Mit vereinten Kräften wollen so also die Veranstalter der Hutschau und des Töpfermarktes in die Zukunft gehen. Und auch ein Wiederbeleben der „Herrschaftszeiten“ können sich die Beteiligten gut vorstellen: „Wir werden alles dafür tun, dass wir vier wieder zusammenarbeiten“, sagt Patel. So soll es in den kommenden Jahren vermehrt Kooperationen geben und die ein oder andere Überraschung wird auch schon in diesem Jahr die Besucher erwarten.