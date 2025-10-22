Eifersucht in Neuburg eskaliert: Mann greift Nebenbuhler mit Messer an und wird verurteilt

Aus Eifersucht sperrte ein 25-Jähriger seinen jungen Freund ins Badezimmer ein und stellte ihn mit einem Messer in der Hand zur Rede. Der 25-Jährige stach zwar nicht zu, prügelte den 20-Jährigen aber krankenhausreif. Das Neuburger Schöffengericht verhängte am Mittwoch zwei Jahre Haft wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung.

„Aussprache“ in Wohnung im Neuburger Ostend

Der Angeklagte stammt aus der Dominikanischen Republik, lebt seit elf Jahren bei den Eltern in München und war wegen seiner Freundin nach Neuburg gekommen. Mit ihr hat er einen dreijährigen Sohn. Er verdächtigte den 20-jährigen Freund, dass er ein Verhältnis mit seiner Partnerin habe. Deshalb bestellte er ihn zu einer „Aussprache“ in seine Wohnung im Ostend ein. „Ich war außer mir“, so entschuldigte der Angeklagte seinen Ausraster.

Die beiden gingen ins Badezimmer, und der 25-Jährige sperrte von innen zu. Er bedrohte den Jüngeren mit einem 15 Zentimeter langen Küchenmesser („Ich steche dich ab“), verpasste ihm Faustschläge und schlug ihm den Messergriff mehrmals gegen den Kopf. Mit einer blutenden Wunde und ohne Schuhe flüchtete der 20-Jährige über den Balkon aus der Wohnung. Er lief zunächst zu seiner Großmutter. Dort traf ihn später eine Polizeistreife an und ließ ihn ins Krankenhaus bringen.

Opfer leidet bis heute unter Attacke

Das Opfer sagte vor Gericht als Zeuge, dass er noch unter dem brutalen Übergriff leide: „Anfangs habe ich mich nicht mehr aus dem Haus getraut.“ Die Wunden seien genäht worden und verheilt. Er bestritt ein Verhältnis mit der Freundin des anderen. Der Angeklagte betonte dagegen, dass der 20-Jährige das Verhältnis zugegeben habe. Nach dem Vorfall Anfang 2024 war der Beschuldigte in die Schweiz geflüchtet. In Zürich arbeitete er als Lagerist und überwies monatlich 200 Euro Unterhalt an die Freundin in Neuburg. Als er im Mai 2025 zurückkam, um seinen kleinen Sohn zu sehen, nahm ihn eine Polizeistreife in München fest.

Der Staatsanwalt berücksichtigte das Geständnis des Angeklagten, verlangte aber wegen einschlägiger Vorstrafen und laufender Bewährung drei Jahre Haft. Verteidiger Wolfgang Kleßinger hielt zwei Jahre für ausreichend. Dieses Strafmaß verkündete dann auch das Schöffengericht im Urteil. Der 25-Jährige aus der Dominikanischen Republik habe echte Einsicht gezeigt, „das erlebt man hier leider zu selten“, so der Vorsitzende Richter Christian Veh. Mit dem Messerangriff habe der Angeklagte eine rote Linie überschritten, die zur Eskalation führen könne. Aber er spreche perfekt Deutsch, wolle arbeiten und Unterhalt bezahlen. „Bei Ihnen ist noch nicht alles verloren“, wandte sich der Richter an den 25-Jährigen. Er nahm das Urteil an.