Karlshuld und Weichering befürworten ILE-Entwicklungskonzept

Die Arbeit der „Intergrierten Ländlichen Entwicklung“ (ILE) Donaumoos steht kurz vor seinem vorläufigen Abschluss. Am 20. November findet im Gasthaus Daferner in Schönesberg die Abschlussveranstaltung statt, bei der das Entwicklungskonzept als Ergebnis dieser interkommunalen Zusammenarbeit im Detail vorgestellt wird. Doch schon jetzt präsentieren die ILE-Verantwortlichen Sabine Hafner und Elisabeth Appel-Kummer in kurzen Videos die Grundzüge des Konzepts in den beteiligten Kommunen.

Anderthalb Jahre dauerten die Beratungen, nun steht das ILE-Entwicklungskonzept

In den vergangenen anderthalb Jahren haben die Mitgliedskommunen zunächst die aktuelle Situation in den Gemeinden analysiert und erste Ziele identifiziert. Diese wurden anschließend im Rahmen einer interkommunalen Gemeinderatssitzung am Neuburger Campus der THI vorgestellt. Im November 2024 und Januar 2025 wurden zufällig ausgeloste Bürgerinnen und Bürger aus den Kommunen an den Beratungen beteiligt und die Ergebnisse dieser Diskussionsrunden bei einer Klausurtagung der Bürgermeister besprochen.

Aus den gesammelten Erkenntnissen ging schließlich das Entwicklungskonzept hervor, in dem nun konkrete Handlungsfelder identifiziert und beschrieben sind. Dazu gehört etwa die Entwicklung neuer sozialer Angebote für ältere Menschen und Jugendliche, die Stärkung der lokalen Wirtschaft und der Ausbau erneuerbarer Energien. Auch der Erhalt der Umwelt und die Gestaltung des Landschaftsbilds stehen auf dem Programm, außerdem sollen mehr und innovative Möglichkeiten für engagierte und gestaltungswillige Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden. Weil Maßnahmen in den Handlungsfeldern Fördergelder versprechen, warben in Karlshuld und Weichering die Bürgermeister für eine weitere Beteiligung.

Unklarheit herrscht noch über den Mitgliedsbeitrag für die Kommunen

Grundsätzlich sei die ILE ja keine schlechte Sache, betonte etwa am Montag der Weicheringer Bürgermeister Thomas Mack (CSU), der im Januar 2023 in Thierhaupten an einem Findungsseminar teilgenommen hatte. Mit dem Zusammenschluss der Donaumoos-Gemeinden werde der Austausch unter den beteiligten Kommunen gefördert. Man könne Synergieeffekte erzielen, indem man beispielsweise gemeinsames Personal im IT-Bereich einstellen würde. Am Beispiel der Flurbereinigung Lichtenau arbeitete der Bürgermeister einen weiteren Pluspunkt heraus: „Im Normalfall gibt es dafür 85 bis 90 Prozent Förderung. Als ILE-Mitglied bekommt man 100!“ Unklarheit herrschte noch über den voraussichtlichen Mitgliedsbeitrag. Dieser lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffern, erklärte Thomas Mack, nachdem er und seine Verwaltungsangestellten im Laufe der Sitzung noch fieberhaft nach entsprechenden Unterlagen gesucht hatten. Der Gemeinderat beschloss dennoch einstimmig, dass Weichering Teil der ILE-Familie bleiben soll.

Karlshulds Bürgermeister Michael Lederer hat bereits konkrete Ideen für seine Gemeinde

Auch der Karlshulder Gemeinderat hat das Entwicklungskonzept genehmigt und damit einen Verbleib im Verbund beschlossen. „Der Austausch mit den anderen Bürgermeistern, die ja alle ähnliche Probleme haben, war wahnsinnig interessant in den vergangenen anderthalb Jahren“, sagte Bürgermeister Michael Lederer ans Gremium. Man habe nun die Chance, hohe Fördergelder abzugreifen, außerdem müsse man sich nicht an allen Maßnahmen beteiligen, was die Kosten in Grenzen halte. „Nun brauchen wir nur noch Ideen, da seid auch ihr alle gefordert. Maßnahmen bis 10.000 Euro sind relativ leicht zu machen und 90 Prozent Förderung dabei eine Menge Geld.“ Lederer nannte als Beispiel die Straßenabsperrung, die etwa für das Donaumoos-Volksfest benötigt wird. „Da braucht nicht jede Kommune etwas Eigenes, da bietet sich eine gemeinsame Lösung an.“