Jubiläum: Bischofsbesuch zum 300. Geburtstag der Kirche

Weihbischof Florian Wörner (Mitte) wurde von Dekan Werner Dippel (rechts) und den sechs Illdorfer Kommunionkindern in der Illdorfer Pfarrkirche begrüßt, deren 300. Weihefest gebührend gefeiert wurde.

Plus Vor 300 Jahren wurde die Kirche in Illdorf geweiht. Zum Geburtstag hat der Augsburger Weihbischof in der Barockkirche einen Gottesdienst abgehalten.

Vor 300 Jahren wurde die Kirche St. Johannes der Täufer in Illdorf erbaut und geweiht. Das Jubiläum ihrer Barockkirche feierten die Illdorfer – von 281 Einwohnern sind 253 katholisch - mit einem Festgottesdienst und dem anschließendem Kirchweihfest. Das wird hier traditionell Gartenfest genannt, weil es im gemütlichen Pfarrgarten stattfindet.



Zusammen mit Weihbischof Florian Wörner feierten die Illdorfer das Jubiläum ihrer Kirche. Foto: Andrea Hammerl

Zu Beginn des Gottesdienstes hatten die sechs Illdorfer Kommunionkinder und Dekan Werner Dippel den Augsburger Weihbischof Florian Wörner begrüßt. 300 Jahre seien ein schöner Grund zum Feiern, sagte der Weihbischof, denn in dieser langen Zeit habe die Kirche einen Ort geboten, wo Menschen zusammenkamen, um das Wort Gottes zu hören, unzählige Messen, Taufen, Hochzeiten, Erstkommunionen und Firmungen zu feiern oder im Requiem von geliebten Menschen Abschied zu nehmen.

