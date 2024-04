Mopedfahrer wird bei einem Unfall in Illdorf schwer verletzt

Ein 68-jähriger Mopedfahrer ist in der Holzkirchener Straße übersehen und schwer verletzt worden.

Ein 68-jähriger Mopedfahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist bei einem Unfall in Illdorf schwer verletzt worden. Gegen 14 Uhr am Sonntag fuhr er durch das Dorf, als ein 22-jähriger Autofahrer rückwärts aus seiner Hofeinfahrt in der Holzkirchener Straße rollte und dabei das Moped übersah.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Mopedfahrer schwer verletzt, er musste mit einen Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt gebracht werden. Laut Polizei Neuburg besteht keine Lebensgefahr für den 68-Jährigen, der 22-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 9000 Euro. Gegen den 22-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch