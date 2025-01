Oberministrantenwechsel in Illdorf

Die ausscheidende Oberministrantin Marie Reißner wurde in einem Gottesdienst verabschiedet. Sie war 8 Jahre als Ministrantin in der Pfarrei St. Johannes d. Täufer in Illdorf tätig und davon über ein Jahr als Oberministrantin. Pfarrer Werner Dippel bedankte sich herzlich bei Marie und überreichte ihr eine Urkunde, eine Bibel und ein kleines Büchlein als Dank. Als neue Oberministrantin wurde Jasmin Hartl in ihr Amt eingeführt. Auch bei ihr bedankte sich Pfr. Dippel für die Bereitschaft, diesen Dienst auszuüben und wünschte ihr alles Gute und Gottes Segen in ihren neuen Aufgaben. Zusammen mit Letizia Kruck ist Jasmin Hartl nun für die 14 Ministrantinnen und Ministranten in Illdorf zuständig.

Illdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gottesdienst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis