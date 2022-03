Wegen Corona: Starkbierfest des FC Illdorf ohne Fastenpredigt

Plus Zum ersten Mal feiert der FC Illdorf sein Starkbierfest im Krautgartensaal des Sportheims. Eine Fastenpredigt gibt es aber nicht _ und Schuld daran ist Corona.

Zünftige Blasmusik, süffiges Starkbier und schmackhafte Brotzeit in gemütlichem Ambiente: Beste Voraussetzungen fürs Illdorfer Starkbierfest waren auch heuer wieder gegeben. Nur auf den Fastenprediger mussten die Besucher verzichten. Bis zuletzt hatte Vorsitzender Bernd Reißner gehofft, dass Gemeindereferent Johannes Baur doch noch kommen würde. „Seit elf oder zwölf Tagen sitzt Johannes Baur auf Kohlen“, sagte Reißner, als er die Gäste schließlich alleine begrüßte. „Er hatte sich so viel Arbeit mit der Fastenpredigt gemacht.“ Die sei zwar als ernste Rede angesichts der aktuell schwierigen Situation geplant gewesen, doch habe der Fastenprediger auch einige lustige Dinge gefunden, die er einbauen konnte.