Neuburger bekommt in einer Diskothek einen Faustschlag ins Gesicht

Ein Neuburger bekommt in der Diskothek „Viva Night“ in Ilmendorf einen Faustschlag ins Gesicht. Nun sucht die Polizei den noch unbekannten Schläger.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen aus Neuburg und einem bislang unbekannten Mann ist es in der Nacht zu Sonntag, gegen 2.30 Uhr, in der Diskothek „Viva Night“ in Ilmendorf gekommen. Der Täter hat dem 23-Jährigen laut Polizei einen Faustschlag ins Gesicht verpasst, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Schlägerei in der Diskothek „Viva Night“ in Ilmendorf

Der Vorfall wurde durch mehrere Zeugen beobachtet. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem noch unbekannten Schläger eingeleitet. (AZ)