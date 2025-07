Neuburger Posaunenchor feiert Geburtstag: „Mit Musik treibt man den Teufel aus“

Martin Luther ist für gelegentlich derbe, auf jeden Fall aber kernige Aussprüche bekannt. Ob sie alle wirklich belegt sind, mag dahingestellt bleiben. MdL Roland Weigert jedenfalls zitierte beim 50. Jubiläum des Posaunenchores der Apostelkirche den Luther-Spruch „Mit Musik treibt man den Teufel aus“. Bei den Klängen der vereinigten Bläser aus der Apostelkirche und vielen anderen aus dem ganzen evangelischen Dekanat, so der Landtagsabgeordnete, habe er sich „dem Himmel ein Stück näher gefühlt“.

Und damit weit weg vom Teufel. Sollte ein solcher in der Apostelkirche versucht haben,sein Unwesen zu treiben, so hatte er an diesem Sonntag jedenfalls keine Chance. Die Klänge der vielen Blechbläserinnen und Blechbläser in dem bestens gefüllten Kirchenraum waren ein Fest der Harmonie, der Gemeinsamkeit vieler einzelner Gemeinden. Und standen damit als Symbol für die Kräfte, die unsere Gesellschaft nicht nur heute so dringend braucht, wie Festprediger Dekan Thomas Schwarz in eindrucksvollen Worten ausführte.

Posaunenchor der Neuburger Apostelkirche feiert 50. Geburtstag

Veredelt wurde der satte Klang noch durch ein Holzblasinstrument (Fagott), wie Landrat Peter von der Grün mit Schmunzeln registrierte. Der Kreis-Chef, der selber Klarinette und Saxofon spielt und in der Familie noch mit Horn, Trompete und Posaune aufwarten kann, war sozusagen prädestiniert für sein Grußwort. Nicht nur die warme Klangfarbe des Fagotts unter „so viel Blech auf einem Haufen“ sprach von der Grün an, sondern auch die besondere Bewandtnis der Disharmonien. In der Politik, in der Gesellschaft, ja bis hinein in die Familien gebe es genug davon, „aber hier sind die Disharmonien gewollt“, und sie lösen sich immer in einen Wohlklang auf.

Genauso war es. Unter der Dirigentin Kerstin Dikhoff, Landesposaunenwartin und Kirchenmusikdirektorin, bewältigte die große Bläserschar nicht nur ihre eigentliche Aufgabe, nämlich das Lob Gottes zum Segen für die Gläubigen, sondern zeigte auch beachtliche Qualitäten. „Music was my first love“, das ist auch für eine Profi-Bigband oder ein Symphonieorchester nicht einfach so herunterzuspielen. Die Harmonien sind anspruchsvoll, die Tempowechsel nicht ohne, nach getragenen Passagen geht plötzlich die Post ab. Da haben sich die Musiker der Apostelkirche und alle anderen etwas getraut, und das wurde belohnt.

Harmonisches Festkonzert in der Apostelkirche zum 50. Jubiläum des Posaunenchors

Auch die Choräle und die Kirchenlieder erklangen in einer frischen, frohen Art. „In dir ist Freude in allem Leide ..“ eine tolle Melodie von Giovanni Gastoldi von 1591, intonierten die vereinigten Posaunenchöre so einladend, dass die Gemeinde einfach beschwingt und aus voller Kehle mitsingen musste. Nicht nur an dieser Stelle war zu spüren, was die Kirchenmusik eigentlich bedeutet.

„Jeder und jede bringt seine individuellen Fähigkeiten ein, es geht nie darum, wer besser und wer vielleicht nicht ganz so gut ist, wer wichtiger ist und wer nicht ganz so wichtig“, so Dekan Thomas Schwarz. In den verschiedenen Gaben aller Gemeindeglieder, ob in der Organisation für ein solches Fest, in der Arbeit mit Kindern, in der Betreuung von Kranken oder Einsamen, oder auch in der Musik „zeigt sich der gleiche Geist, der von Gott kommt, zum Nutzen aller“.

Das prägt, so Pfarrer Jürgen Bogenreuther, die Gemeinde der Apostelkirche. Und nicht nur im Posaunenchor, der lebendiger und jünger als eh und je ist zum 50. Jubiläum. Und der mit Schwung ins zweite halbe Jahrhundert gehen kann.