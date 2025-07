Ständig neue Mängel am Neubau der Neuburger Realschule: Ist das noch normal?

Aktuell geht es um den Fußballplatz. Der ist aufgrund von Trockenheit unbespielbar geworden. Das Problem reiht sich ein in eine lange Liste an Mängeln, die in der Staatlichen Realschule in Neuburg bekannt wurden. Fast 50 Millionen Euro hat der Neubau am Kreuter Weg, ein Vorzeigeprojekt des Landkreises, gekostet. Doch seit der Eröffnung vor vier Jahren, damals noch unter dem Namen Paul-Winter-Realschule, reißen die schlechten Nachrichten von dort nicht ab. Ist das alles noch normal?

