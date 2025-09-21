Landesliga Südwest: FC Ehekirchen unterliegt dem Spitzenreiter nach großem Kampf

Am Ende hat es nicht ganz gereicht: Trotz einer prima Vorstellung musste sich Landesliga-Schlusslicht FC Ehekirchen vor 350 Zuschauern dem souveränen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen mit 2:3 geschlagen geben.

FC Ehekirchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landesliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spitzenreiter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis