In der Fußball-Landesliga Südwest verliert der FC Ehekirchen gegen den TSV Schwabmünchen mit 2:3

Fußball-Landesliga Südwest

Landesliga Südwest: FC Ehekirchen unterliegt dem Spitzenreiter nach großem Kampf

Trotz einer starken Vorstellung unterliegt Landesliga-Schlusslicht FC Ehekirchen gegen den Tabellenführer TSV Schwabmünchen unglücklich mit 2:3.
    Lieferten dem Spitzenreiter TSV Schwabmünchen einen tollen Kampf: Metehan Tozakoglu (links) und der FC Ehekirchen. Foto: Daniel Worsch

    Am Ende hat es nicht ganz gereicht: Trotz einer prima Vorstellung musste sich Landesliga-Schlusslicht FC Ehekirchen vor 350 Zuschauern dem souveränen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen mit 2:3 geschlagen geben.

