Landesliga Südwest: FC Ehekirchen unterliegt dem Spitzenreiter nach großem Kampf

Am Ende hat es nicht ganz gereicht: Trotz einer prima Vorstellung musste sich Landesliga-Schlusslicht FC Ehekirchen vor 350 Zuschauern dem souveränen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen mit 2:3 geschlagen geben.
Fußball-Landesliga Südwest
