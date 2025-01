In Neuburg soll ein neues Mehrfamilienhaus entstehen. Hierzu soll das bestehende Gebäude in der Adolf-Kolping-Straße B 291 abgerissen und das dortige Grundstück neu bebaut werden. Laut Bauvoranfrage ist ein Mehrfamilienhaus mit zwei Geschossen plus Dachgeschoss geplant, wodurch acht Wohnungen entstehen sollen, ebenso wie acht Stellplätze. Der Bauausschuss stimmte der Anfrage in seiner jüngsten Sitzung geschlossen zu. (ands)

Adolf-Kolping-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis